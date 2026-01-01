E-Sport und Gemeinnützigkeit (E-Book)
- Gemeinnützigkeit im E-Sport
- Typische Risiken souverän meistern
- E-Sport-Vereine rechtssicher gestalten
Erscheinungstermin: vsl. Mai 2026
Beschreibung
E-Sport gewinnt zunehmend an Bedeutung und etabliert sich immer stärker auch in der Vereinslandschaft. Damit stellen sich für Vereine, Vorstände und Verantwortliche zahlreiche steuer- und gemeinnützigkeitsrechtliche Fragen – und damit ein wachsender Beratungsbedarf bei Ihren Mandantinnen und Mandanten.
Die Mandanten-Info gibt einen strukturierten Überblick über die maßgeblichen rechtlichen Grundlagen. Sie erläutert die Grundsätze der Gemeinnützigkeit und deren Anwendung auf den E-Sport, stellt die Voraussetzungen für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit dar und geht auf die Anforderungen an Satzung und tatsächliche Geschäftsführung ein. Darüber hinaus werden die steuerlichen Sphären gemeinnütziger Vereine systematisch dargestellt.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Einordnung des E-Sports in das Gemeinnützigkeitsrecht. Zudem behandelt die Broschüre praxisrelevante Themen wie Vergütungen, Sponsoring, Streaming, wirtschaftliche Tätigkeiten sowie Nachweis- und Dokumentationspflichten.
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten über die Grundsätze der Gemeinnützigkeit und deren Anwendung auf den E-Sport.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Rechtlicher Hinweis
Autor
Ralph Homuth, LL.M.
Steuerberater und Fachberater für internationales Steuerrecht
Seine Heimatinsel Sylt verließ Ralph Homuth fünf Jahre nach seiner Berufsausbildung in einem Steuerbüro, um in Hamburg in der Filmbranche tätig zu werden. Hier arbeitete er zunächst als Filmgeschäftsführer. Später leitete er eigenverantwortlich als Produktionsleiter die Herstellung von Fernsehserien- und Filmproduktionen. Er war insgesamt 15 Jahre im Finanzbereich der Filmbranche tätig, u. a. für Studio Hamburg, Network Movie, die neue deutsche Filmgesellschaft, Filmpool und andere Filmhersteller. Nach seinem berufsbegleitenden Bachelorstudium in Betriebswirtschaft absolvierte er sein Master-Studium in Wirtschaftsrecht mit den Schwerpunkten Steuerrecht sowie Internet-/Marken-/Urheberrecht und schließlich das Steuerberaterexamen. Im Jahr 2015 veröffentlichte Ralph Homuth seine Abschlussarbeit über die „Besteuerung ausländischer Künstler im Rahmen einer Filmproduktion im Inland“. Seit 2016 folgten zahlreiche Aufsätze insbesondere für den NWB-Verlag, für den er seit 2018 ebenfalls als Blogger für den Experten-Blog schreibt. Seine Spezialgebiete sind die Immobilien- und Medienbranche sowie das internationale Steuerrecht. Zu seinen Mandanten und Geschäftspartnern zählen Medienunternehmen, Filmproduzenten, Freelancer, Künstler sowie Blogger, Influencer, Let’s Player, YouTuber und eSportler. Seit 2025 ist Ralph Homuth Partner der TplusC Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB in Hamburg.
Details & Preise
