Seit Mai 2026 steht DATEV Copilot in MyDATEV als zentraler KI-Assistent zur Verfügung. Speziell für die Anforderungen von Kanzleien entwickelt, unterstützt er Anwenderinnen und Anwender direkt in den DATEV-Cloud-Lösungen. Er hilft dabei, Informationen schneller zu erfassen, Inhalte zu strukturieren und Wissen gezielt nutzbar zu machen. Die fachliche Bewertung und Entscheidung liegen dabei jederzeit beim Menschen vor dem Bildschirm.
Texte schneller erstellen
Ob E-Mails, Mandanteninformationen oder interne Dokumentationen: Mit DATEV Copilot lassen sich Texte schnell und unkompliziert erstellen. Dafür genügen bereits wenige Stichpunkte oder eine kurze Beschreibung des Anliegens. Auch Spracheingaben können verarbeitet und automatisch in Text umgewandelt werden.
So werden Informationen direkt strukturiert aufbereitet und stehen für die weitere Bearbeitung zur Verfügung. Das reduziert den manuellen Schreibaufwand im Kanzleialltag und schafft Freiräume für die fachliche Beratung von Mandantinnen und Mandanten.
Dabei gelten jeweils die hohen Sicherheits- und Datenschutzstandards von DATEV: Die Verarbeitung erfolgt geschützt innerhalb der DATEV Cloud und folgt klaren Leitplanken in Bezug auf Datenschutz, Governance und Compliance. So bleiben Vertraulichkeit und Integrität personenbezogener Daten jederzeit gewahrt.
Texte übersetzen
DATEV Copilot unterstützt dabei, fremdsprachige Inhalte schnell ins Deutsche zu übersetzen. So stehen wichtige Informationen ohne Umwege für die weitere Bearbeitung in der Kanzlei zur Verfügung.
Promptqualität bestimmt Ergebnisqualität
Je präziser die Anweisung an DATEV Copilot, desto besser das Ergebnis. Hilfreiche Hinweise finden Sie in unserem Beitrag zum Thema "Prompting in der Steuerkanzlei".
Dokumente zusammenfassen und analysieren
Mit DATEV Copilot lassen sich Dokumente hochladen und in wenigen Sekunden strukturieren oder zusammenfassen. So können wichtige Inhalte, Kernaussagen und relevante Informationen schneller erfasst werden – auch bei umfangreichen Unterlagen.
Weiterhin unterstützt DATEV Copilot dabei, Textdokumente zu analysieren. So können Kernaussagen und relevante Informationen schneller erfasst und weiterverarbeitet werden.
Diese Funktion ist für textbasierte Dokumente (PDF, DOCX, ODT, TXT und RTF) bis zu maximal 1.000 Seiten ausgelegt. Strukturierte Datensätze wie BWAs, Tabellen oder andere Auswertungen können derzeit nicht analysiert werden.
Erweiterungen für noch mehr Möglichkeiten
Über verschiedene Erweiterungen lässt sich DATEV Copilot gezielt an unterschiedliche Anwendungsfälle anpassen. So können beispielsweise DATEV LEXchat (lizenzpflichtig), die Websuche oder der DATEV Service-Assistent eingebunden werden.
Der Service-Assistent greift auf Inhalte aus dem DATEV Hilfe-Center zu und unterstützt bei Fragen rund um DATEV-Lösungen. Durch das direkte Zusammenspiel mit den angebundenen Informationsquellen können Recherchen ohne Medienbrüche erfolgen, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.
Ohne DATEV LEXchat oder die Websuche greift der Assistent auf einen Wissensstand bis Ende September 2024 zurück. Bei Fragestellungen mit aktuellem Bezug sollten die Ergebnisse daher besonders sorgfältig geprüft werden – die fachliche Bewertung bleibt stets beim Menschen.
Zusammenarbeit mit Mandanten vereinfachen
In Verbindung mit MyDATEV Kanzlei unterstützt DATEV Copilot die digitale Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten. Er hilft bei der Erstellung und Bearbeitung von Aufgaben, erleichtert den Zugriff auf Dokumente und unterstützt dabei, Informationen schneller zu erfassen und weiterzuverarbeiten.
So können viele Arbeitsschritte direkt in DATEV Copilot erfolgen – ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen. Für die Nutzung der Funktionen rund um MyDATEV Kanzlei ist eine entsprechende Lizenz erforderlich.
DATEV Copilot selbst ausprobieren
Sie möchten die Funktionen von DATEV Copilot in Aktion erleben? Das Hilfevideo DATEV Copilot – Funktionen und Nutzung im Überblick zeigt die wichtigsten Einsatzmöglichkeiten und gibt einen kompakten Einblick in die tägliche Arbeit mit dem KI-Assistenten.
Wer DATEV Copilot selbst nutzen möchte, kann die kostenfreie Lizenz direkt im DATEV-Shop bestellen. Nach der Einrichtung steht der KI-Assistent in MyDATEV für die tägliche Arbeit mit den DATEV-Cloud-Lösungen zur Verfügung.
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