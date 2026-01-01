Ob E-Mails, Mandanteninformationen oder interne Dokumentationen: Mit DATEV Copilot lassen sich Texte schnell und unkompliziert erstellen. Dafür genügen bereits wenige Stichpunkte oder eine kurze Beschreibung des Anliegens. Auch Spracheingaben können verarbeitet und automatisch in Text umgewandelt werden.

So werden Informationen direkt strukturiert aufbereitet und stehen für die weitere Bearbeitung zur Verfügung. Das reduziert den manuellen Schreibaufwand im Kanzleialltag und schafft Freiräume für die fachliche Beratung von Mandantinnen und Mandanten.

Dabei gelten jeweils die hohen Sicherheits- und Datenschutzstandards von DATEV: Die Verarbeitung erfolgt geschützt innerhalb der DATEV Cloud und folgt klaren Leitplanken in Bezug auf Datenschutz, Governance und Compliance. So bleiben Vertraulichkeit und Integrität personenbezogener Daten jederzeit gewahrt.