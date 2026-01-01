Aktuell kursieren Phishing-E-Mails, die Sie dazu auffordern, Ihre Unternehmensdaten zu verifizieren oder Firmeneinträge zu bestätigen. Der Inhalt dieser E-Mails bezieht sich auf eine angebliche Wartung, Betreuung oder Pflege von MyDATEV. Bei den uns vorliegenden Varianten sind Wörter wie „prüfen“, „sehen“ oder „einsehen“ mit einem Link versehen, welcher auf eine gefälschte Website führt. Zieladresse ist die Lookalike-Domäne mydatlev.de-einarbeitung.com.

Diese Seite versucht, Zugangsdaten abzugreifen und Schadsoftware zu verbreiten. Teilweise sind die E-Mails mit frei erfundenen Namen wie „Katrin Müller, Leiterin Produktmanagement“ unterzeichnet.

Woran Sie den Betrugsversuch erkennen:

Ungewöhnliche Aufforderungen: Es wird verlangt, „Geschäftsdaten zu verifizieren“, den Abschnitt „Unternehmensprofil“ zu prüfen oder Einträgen zuzustimmen.

Es wird verlangt, „Geschäftsdaten zu verifizieren“, den Abschnitt „Unternehmensprofil“ zu prüfen oder Einträgen zuzustimmen. Handlungsdruck: Es wird suggeriert, eine Funktion bleibe nur erhalten, wenn Sie sofort tätig werden.

Es wird suggeriert, eine Funktion bleibe nur erhalten, wenn Sie sofort tätig werden. Versteckte Links: Der Link steckt hinter Formulierungen wie „prüfen“ oder „sehen“. Per Mouseover erkennen Sie maliziöse Zieladressen, ohne zu klicken.

Der Link steckt hinter Formulierungen wie „prüfen“ oder „sehen“. Per Mouseover erkennen Sie maliziöse Zieladressen, ohne zu klicken. Lookalike-Domäne: Der Link führt nicht auf „…datev.de“, sondern eine ähnlich aussehende Adresse. In diesem Fall: „mydat l ev.de-einarbeitung.com“. Alles vor dem letzten Punkt ist nur die Subdomäne – maßgeblich ist die End-Domäne, welche keine offizielle DATEV-Adresse ist.

Der Link führt nicht auf „…datev.de“, sondern eine ähnlich aussehende Adresse. In diesem Fall: „mydat ev.de-einarbeitung.com“. Alles vor dem letzten Punkt ist nur die Subdomäne – maßgeblich ist die End-Domäne, welche keine offizielle DATEV-Adresse ist. Absenderadresse: Häufig stammen die Mails von generischen oder frei erfundenen Adressen. Durch E-Mail-Spoofing kann der Absender jedoch trotzdem so wirken, als käme er von DATEV. Seien Sie daher besonders aufmerksam.

Das ist ein typischer E-Mail-Phishing-Angriff, der auch in abgewandelter Form auftreten kann. Wie Sie diese Art von Social Engineering als solche erkennen und abwehren können, erfahren Sie im Bereich Umgang mit Social Engineering unter E-Mail-Phishing.