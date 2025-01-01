Die DATEV E-Rechnungsplattform inklusive E-Rechnungspostfach in Verbindung mit DATEV Unternehmen online unterstützt Ihr Unternehmen, E-Rechnungen mit einem optimierten Rechnungseingangsprozess zu empfangen und zu verarbeiten. Dank der Cloud-Lösungen von DATEV haben Sie jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen und optimieren so die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung.
So funktioniert der E-Rechnungseingang
- DATEV Unternehmen online nutzen: Falls Sie DATEV Unternehmen online noch nicht einsetzen, überzeugen Sie sich im kostenlosen DATEV Lernvideo über die Vorteile für Ihr Unternehmen.
- Danach auf der DATEV E-Rechnungsplattform registrieren.
- E-Rechnungspostfach kostenpflichtig auf der Plattform aktivieren und den Lieferanten die TRAFFIQX®-ID oder Peppol-ID mitteilen. Mit der Aktivierung des E-Rechnungspostfachs erhalten Sie automatisch eine TRAFFIQX®-ID.
- E-Rechnungspostfach mit DATEV Unternehmen online verknüpfen.
- E-Rechnungen direkt über die Netzwerke oder Weiterleitung per E-Mail an das Postfach empfangen.
- Einmal eingerichtet, erhalten Sie Ihre E-Rechnungen aus dem E-Rechnungspostfach direkt in Belege online (DATEV Unternehmen online).
- Optional: E-Rechnung digital prüfen und freigeben mit DATEV Belegfreigabe online oder DATEV Belegfreigabe online comfort in DATEV Unternehmen online.
- Nach der Freigabe: E-Rechnung im Modul Belege online gemäß GoBD speichern und archivieren.
- E-Rechnung an Ihre interne Finanzbuchführung oder an Ihre Steuerberatungskanzlei übergeben.
- Fertig!
Ausblick DATEV E-Rechnungspostfach (DATEV E-Rechnungsplattform)
Der Versand von E-Rechnungen über das DATEV E-Rechnungspostfach und die Anbindung von Softwarelösungen von Drittanbietern wird Mitte 2026 möglich sein.
Hinweis
Sie empfangen Ihre E-Rechnungen per E-Mail und nutzen bereits DATEV Unternehmen online inklusive Upload Mail oder Upload online?
Sehr gut, geht aber noch besser - mit der DATEV E-Rechnungsplattform!
Nutzen Sie den Weg der DATEV E-Rechnungsplattform, um einen voll automatisierten Prozess zu ermöglichen.
E-Rechnungen empfangen über das DATEV E-Rechnungspostfach
Ihre DATEV-Produkte für die E-Rechnung
DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online ermöglicht die Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung von empfangenen E-Rechnungen.
Dank der Cloud-Lösung haben Sie jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen und optimieren so die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerkanzlei.
In Verbindung mit der DATEV E-Rechnungsplattform inklusive E-Rechnungspostfach wird der Rechnungseingangsprozess optimiert.
- E-Rechnung über die DATEV E-Rechnungsplattform inklusive E-Rechnungspostfach empfangen
- Automatisierte Weiterleitung nach DATEV Unternehmen online
- Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung der E-Rechnung
Falls Sie DATEV Unternehmen online noch nicht einsetzen, überzeugen Sie sich im kostenlosen DATEV Lernvideo über die Vorteile.
DATEV E-Rechnungsplattform und E-Rechnungspostfach
Die DATEV E-Rechnungsplattform stellt Ihnen zunächst zentrale Basisfunktionalitäten zur Verfügung, beispielsweise zur Verwaltung Ihrer Stammdaten. Die Registrierung auf der E-Rechnungsplattform ist kostenfrei.
Die Basisfunktionalitäten können durch kostenpflichtige Leistungen wie das DATEV E-Rechnungspostfach erweitert werden. Mit dem DATEV E-Rechnungspostfach auf der Plattform ist der einfache und sichere Empfang von E-Rechnungen online möglich.
Hinweis: Eine Archivierung ist im DATEV E-Rechnungspostfach nicht möglich. Für die Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung der Eingangsrechnungen können Sie DATEV Unternehmen online mit Belege online nutzen.
Optionales Zusatzmodul: DATEV Belegfreigabe online oder DATEV Belegfreigabe online comfort
- Mit DATEV Belegfreigabe online oder DATEV Belegfreigabe online comfort können Sie E-Rechnungen digital prüfen und freigeben.
- Leiten Sie Belege wie Eingangsrechnungen bei Bedarfeinfach und digital an die zuständigen Freigeber weiter.
- Erhalten Sie die freigegebenen Belege für die Finanzbuchhaltung zurück.
- Behalten Sie stets den Überblick, wo sich jede Rechnung im Prozess befindet.
- Erfahren Sie mehr über den Funktionsumfang von DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort.
(Optional) DATEV-Rechnungswesenlösung
Wenn Sie Ihre Finanzbuchführung im Unternehmen selbst durchführen, können Sie die E-Rechnung zur Weiterverarbeitung und Verbuchung in den DATEV Mittelstands-Programmen bereitstellen.
Wenn Ihre Steuerberatungskanzlei Ihre Finanzbuchführung übernimmt, kann sie einfach auf die E-Rechnung in Belege online zugreifen und diese weiterverarbeiten.
Sie nutzen DATEV Unternehmen online?
Das sind Ihre nächsten Schritte:
- Auf der DATEV E-Rechnungsplattform registrieren.
- DATEV E-Rechnungspostfach auf der E-Rechnungsplattform aktivieren und weitere Unternehmensdaten erfassen.
DATEV Hilfe-Center - DATEV E-Rechnungspostfach aktivieren
DATEV Hilfe-Center - Unternehmensdaten in DATEV E-Rechnungsplattform
- Mit der Aktivierung des E-Rechnungspostfachs erhalten Sie eine TRAFFIQX®-ID. Leiten Sie diese an alle Lieferanten weiter.
- Verbinden Sie das DATEV E-Rechnungspostfach mit den Mandantenbeständen in Belege online (DATEV Unternehmen online). Erfahren Sie mehr im DATEV Hilfe-Center - Programmverbindungen einstellen
- Hinweis: Hierfür ist ein Zugangsmedium – DATEV SmartLogin / DATEV SmartCard erforderlich.
- .Optional: DATEV Belegfreigabe online oder DATEV Belegfreigabe comfort nutzen. mehr
Sie setzen eine Lösung zur Rechnungsschreibung von einem Drittanbieter ein?
Eine Übersicht der DATEV-Marktplatz Partner, die eine Anbindung Ihrer DMS-Lösungen an die DATEV E-Rechnungsplattform planen, finden Sie hier. Weitere Software-Anbieter, die sich an die DATEV E-Rechnungsplattform anbinden möchten, listen wir hier für Sie auf.
Falls Ihr Softwarehersteller noch nicht angebunden ist, sprechen Sie mit Ihrem Hersteller.
-
Das Portfolio der DATEV ist bestens gerüstet für die kommende E-Rechnungspflicht, sowohl in der Kanzlei als auch bei den Mandanten.
Den digitalen Rechnungswesenprozess weiter ausbauen
Sie sind als Verein, Verband, Stiftung oder gemeinnützige Einrichtung organisiert?
Seit dem 01.01.2025 müssen auch Vereine, Verbände, Stiftungen oder gemeinnützige Einrichtungen, die nach § 2 UStG eine unternehmerische Tätigkeit ausführen, elektronische Rechnungen empfangen.
Mit der richtigen Vorbereitung gelingt der Umstieg reibungslos und effizient.
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Abläufe zu digitalisieren und rechtzeitig alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. So bleiben Sie gut organisiert und zukunftssicher!