Die Basis schaffen – Voraussetzung für einen reibungslosen Weg in die Cloud
Eine stabile Basis entscheidet darüber, wie reibungslos der weitere Weg in die Cloud verläuft. Bereinigen Sie Ihre bestehenden Datenbestände und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen im DATEV-Rechenzentrum gesichert sind. So schaffen Sie Transparenz, reduzieren Abhängigkeiten von lokalen Systemen und legen den Grundstein für stabile, durchgängige Prozesse.
Ihre Vorteile
- Datenhaltung im DATEV-Rechenzentrum mit hohen Sicherheitsstandards
- GoBD-konforme Speicherung steuerlich relevanter Daten
- Effizientere Erfüllung deklaratorischer Pflichten (z. B. Umsatzsteuer-Voranmeldung)
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- Online-/Präsentz-Seminar mit Übung: Einstieg in die Zentrale Stammdatenpflege mit den DATEV-Programmen
- Lernvideo (Vortrag): DATEV Eigenorganisation compact/classic - Bestandsoptimierung
Service
DATEV Basisdaten online einführen
Mit DATEV Basisdaten online stellen Sie Mandantenstammdaten und Leistungsinformationen zentral in der Cloud zur Verfügung. Damit schaffen Sie die notwendige Voraussetzung für die Nutzung aller DATEV Cloud-Anwendungen. Legen Sie jetzt das Fundament für einen strukturierten und reibungslosen Einstieg in die DATEV-Cloud.
Ihre Vorteile
- Mandantenstammdaten und Leistungsinformationen werden automatisiert in die DATEV-Cloud übertragen.
- Alle relevanten Daten stehen zentral für alle Cloud-Lösungen zur Verfügung.
- Die Anwendung ist kostenfrei und läuft assistentengestützt im Hintergrund.
Unterstützungsangebote
Informationen
- Informationsseite - go.datev.de/basisdaten-online
Service
DATEV Unternehmen online einführen
DATEV Unternehmen online bildet die Grundlage für spürbare Effizienzgewinne in Ihrer Digitalisierung. Nutzen Sie die Anwendung zunächst als zentrale Plattform für die digitale Zusammenarbeit innerhalb Ihrer Kanzlei. Im nächsten Schritt binden Sie Ihre ersten Mandanten an und etablieren verbindliche, digitale Standards in der Buchführung.
Ihre Vorteile
- Einfacher digitaler Austausch von Belegen, Dokumenten und Buchungsinformationen
- Weniger manueller Aufwand und höhere Qualität durch automatisierte Belegverarbeitung und direkte Anbindung an die Rechnungswesen-Programme
- Von der Buchung bis zur Auswertung bilden digitale Belege die Grundlage für durchgängig automatisierte Rechnungswesenprozesse in der Cloud
- Unterstützung der E-Rechnungspflicht: Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung von E-Rechnungen
- DATEV Unternehmen online legt auch in der Lohnabrechnung das digitale Fundament für die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandanten
Unterstützungsangebote
Wissen und Weiterbildung
- Onboarding-Strecke: Einrichtungs-Tour DATEV Unternehmen online mit Belege
Informationsseite
