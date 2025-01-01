Grundlagenwissen
DATEV Basiswissen Technik
Präsenzseminar mit Übung
DATEV IT-Sicherheitstechnologie - Basis Ausbildung
Präsenzseminar (Vortrag) und Online-Seminar mit Übung
Start mit DATEV
Präsenzseminar (Vortrag)
Telefonische Beratung und Vertrieb kundenorientiert führen
Online-Seminar mit Übung
Prozesswissen Rechnungswesen
Online-Seminar (Workshop)
Zusammenarbeit neu denken - Kollaboration mit Mandanten gestalten
Online-Seminar (Vortrag)
Digitale Unterschriften - Rechtliche Grundlagen, technische Anforderungen und Umsetzung
Online-Seminar (Vortrag)
Aufbauwissen
DATEV Unternehmen online mit Verfahrensdokumentation - Grundlagen
Präsenzseminar mit Übung und Online-Seminar mit Übung
DATEV Unternehmen online - Workshop
Online-Seminar (Workshop)
DATEV Unternehmen online Zertifizierungstest (Ersterwerb)
Online-Seminar (Vortrag)
DATEV Unternehmen online Aufbauwissen
Präsenzseminar (Vortrag) und Online-Seminar mit Übung
DATEV Personalwirtschaft - Digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
Präsenzseminar mit Übung
Info Update Technik
Online-Seminar (Vortrag)
ISWL - Mandantenanalyse
Online-Seminar (Vortrag)
DATEV Automatisierungsservice Rechnungen - mehr Qualität und Komfort im Buchführungsprozess mit KI
Lernvideo (Vortrag)
Microsoft Copilot in der Praxis - smarter arbeiten mit KI
Online-Seminar (Vortrag)
Zertifizierungen
DATEV IT-Sicherheitstechnologie Test (Präsenz)
Präsenzseminar (Vortrag)
DATEV IT-Sicherheitstechnologie Vorbereitungslehrgang (Präsenz einschl. Test)
Präsenzseminar mit Übung und Online-Seminar mit Übung
DATEV Techniker Zertifikat Test (Präsenz)
Präsenzseminar mit Übung
DATEV Techniker-Zertifikat Vorbereitungslehrgang (Präsenz einschl. Test)
Präsenzseminar mit Übung und Online-Seminar mit Übung
Inhouse-Seminare
Inhouse-Seminar
Vertrieb
DATEV Produktübersicht im Geschäftsfeld Kanzleimanagement & IT
Online-Seminar (Vortrag)
DATEV Produktübersicht im Geschäftsfeld Personalwirtschaft
Online-Seminar (Vortrag)
DATEV Produktübersicht im Geschäftsfeld Rechnungswesen
Online-Seminar (Vortrag)
Jahresgespräche der Kundenverantwortlichen
Online-Seminar (Vortrag)
Veranstaltung: Vertriebsforum
Präsenzseminar (Workshop)
Regionale Partnerveranstaltung
Präsenzseminar (Workshop)
DATEV-Marktplatz Expo
Veranstaltung
Datenschutz und Rechteverwaltung
Rechteverwaltung für Fortgeschrittene - Praxisfälle gemeinsam lösen
Online-Seminar (Workshop)
Einstieg in die Rechteverwaltung - Rechte erfolgreich verwalten
Online-Seminar (Vortrag) und Lernvideo (Vortrag)
Generative KI sicher verwenden - AI Act und rechtlicher Handlungsrahmen für Steuerberater
Online-Seminar (Vortrag)
Du bist unsere Firewall - Mitarbeitende für Cyber-Sicherheit sensibilisieren
Lernvideo (Vortrag)
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden Angebote ausschließlich an DATEV Solution Partner richten, die in den jeweiligen Geschäftsfeldern zertifiziert sind.