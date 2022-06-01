Highlights
- Automatisiert das Spesenmanagement von der Einreichung bis zur Finanzbuchung
- Spesenabrechnung in wenigen Sekunden
- Selbstlernendes Tool durch künstliche Intelligenz
- Genehmigungsprozesse können individuell erstellt werden, ohne zusätzlichen IT-Support
- Perk ist mit allen gängigen ERP- und CRM-Systemen verbunden
Weitere Funktionen
- Perk erkennt 150 Währungen und Sprachen aus über 60 Ländern
- Automatische Berechnung der korrekten Pauschalen und Spesen basierend auf den hinterlegten Tages- und Fahrpauschalen, Abzügen und Reisedaten
- Compliance und sichere Finanzprüfung: Automatische Erstellung des Buchungsjournals für die korrekte Abrechnung und Rückforderung der MwSt.
- Betrugsprävention: Identifizierung von Ausreißern und Problemen durch die Perks Analytics-Funktion, um Betrug zu verhindern und Compliance-Anforderungen gerecht zu werden
- Lösung basiert auf einer selbst entwickelten KI und verbessert sich auf Basis von Unternehmensdaten
- Liest sämtliche Daten eines Belegs aus, wodurch der Einblick in Daten erhöht und Einsparpotenziale aufgedeckt werden
Zum Partner
Das Unternehmen Perk Platform SLU (ehemals Yokoy Schweiz AG) mit Sitz in Zürich wurde 2019 gegründet und ist seit März 2022 Partner der DATEV.
Schnittstellen
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Informationsmaterialien zur Aktivierung der Schnittstelle in der Partnerlösung
- Alternativ kann hier ein Einrichtungstermin gebucht werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
