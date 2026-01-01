Highlights
- Flexible Zeiterfassung auf allen Geräten
- Automatisierte Datenaufbereitung für die Lohnabrechnung
- Sicherer, nahtloser Austausch von Zeit- & Abwesenheitsdaten mit DATEV
- 15 Jahre Erfahrung in digitaler Zeiterfassung
- Persönliche Betreuung von Implementierung bis Support
Weitere Funktionen
- Effiziente Payroll-Prozesse durch automatisierten Datenaustausch
- Abbildung gesetzlicher und tariflicher Vorgaben
- Automatische Berechnung von Überstunden und Zuschlagsregelungen, Bildung von Salden
- Digitale Planung, Beantragung und Abstimmung von Abwesenheiten
- Automatische Urlaubs- und Abwesenheitsberechnung inkl. Ansprüchen
- In weniger als 15 Minuten eingerichtet und sofort einsatzbereit
- Aussagekräftige Reports & Auswertungen für HR und Lohnabrechnung
- Web- & cloud-basiert: nutzbar via Browser, Desktop App, Mobile App, Tablet oder Terminal
- Zahlreiche Integrationen für die Einbindung in bestehende Systeme
Zum Partner
Das Unternehmen TimeTac GmbH mit Sitz in Graz wurde 2009 gegründet und ist seit März 2026 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Lohnauswertungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnauswertungsdatenservice können PDF-Auswertungen zu Lohnabrechnungen aus dem DATEV-Rechenzentrum heruntergeladen und in die Programme der DATEV-Marktplatz Partner importiert werden. Voraussetzung: Die Lohnabrechnungen wurden mit einem DATEV-Lohnabrechnungs-Programm erstellt.
Prozess des Lohnauswertungsdatenservice als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung:
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verar beiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung:
- DATEV Lohnimpordatenservice aktivieren
- DATEV Lohnimportdatenservice: TimeTac-Daten nach DATEV übertragen
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 0,49 Euro/Monat
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen TimeTac GmbH mit zertifiziertem Standort Schmiedgasse 31, 8010 Graz, durch CIS Certification & Information Security Services GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 24.09.2028, liegt vor.
Geltungsbereich: Der Anwendungsbereich des Informationssicherheitsmanagementsystems betrifft die gesamte TimeTac GmbH mit allen Mitarbeitern und allen Prozessen am Standort.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.