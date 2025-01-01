Art.-Nr. 42638 | Bildungspartner-Angebot
DATEV Students online: Lernfeld 10 - Jahresabschlüsse erstellen und auswerten - Wegweiser
- Lösungen für Kurs auf DATEV Students online
- Inhalte entsprechen dem neuen Rahmenlehrplan für Steuerfachangestellte
Übersicht
Dieses Produkt beinhaltet die Lösungen zu unserem Angebot auf DATEV Students online: "Lernfeld 10 - Jahresabschlüsse erstellen und auswerten - Wegweiser" für den Ausbildungsberuf Steuerfachangestellte(r) gemäß des neuen Rahmenlehrplans.
Das Angebot soll im 3. Ausbildungsjahr Lehrkräfte bei der Umsetzung des berufsbezogenen Unterrichts unterstützen und Lernenden helfen, die Kompetenz, Jahresabschlüsse aufzubauen und auszuwerten, praxisnah aufzubauen.
Inhalte
Behandelte Themen
Die Inhalte sowie die hier bestellbaren Lösungen sind in 11 Lernsituationen gegliedert:
- Grundlagen der Bilanzierung und Buchführung
- Umfang der Bilanzierung
- Bewertung in Handels- und Steuerbilanz
- Regelungen zum Aufbau des Jahresabschlusses
- Aktiva
- Passiva
- GuV und Nebenrechnung
- Anhang und Lagebericht
- Rechtsformspezifische Regularien und Besonderheiten der Erstellung des Jahresabschlusses
- Prüfung und Offenlegung
- Nützliches Zusatzwissen DATEV
Die geschätzte Bearbeitungsdauer unseres Angebots auf DATEV Students online beträgt ca. 60 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten und ist individuell einteilbar.
Preise
