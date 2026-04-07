Die Regional-Info-Tage laufen weiter und für die kommenden Termine stehen noch begrenzte Plätze zur Verfügung – eine Anmeldung ist weiterhin möglich.

Hier finden Sie alle Vorträge als Aufzeichnung – jederzeit abrufbar, ganz in Ihrem Tempo. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich aktiv mit den aktuellen Entwicklungen und Zukunftsplänen auseinanderzusetzen und am Ball zu bleiben. Die Dynamik im Cloud-Umfeld nimmt rasant zu – wer jetzt nicht handelt, riskiert den Anschluss zu verlieren.

Unser Tipp: Setzen Sie die Videos gezielt ein, um auch Ihr Team kontinuierlich mitzunehmen. Erfolgreiches Change-Management ist gerade jetzt entscheidend. Starten Sie deshalb JETZT die interne Kommunikation, denn viele Mitarbeitende haben noch nichts vom Wechsel der Arbeitsumgebung gehört! Und auch dieses kostenlose Online-Format kann dabei helfen und Orientierung geben.