Aktuelles von Ihrem DATEV-Vertrieb – kompakt für Ihre Kanzlei
Jeden Monat stellen wir für Sie die wichtigsten DATEV‑Neuerungen zusammen: verständlich aufbereitet, praxisnah und mit Blick auf das, was Ihre Kanzlei heute und morgen stärkt.
Kompakt, verlässlich und gut einzuordnen. Damit Sie den Überblick behalten – und sich auf das konzentrieren können, was Ihnen im Kanzleialltag wirklich wichtig ist.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wir möchten unsere Kommunikation noch gezielter auf Ihre Anforderungen ausrichten. Bitte geben Sie uns 3-5 Klicks:
Wissen und Veranstaltung
Social-Media-Mandate kompetent begleiten
Die Social-Media-Branche hat sich in den vergangenen Jahren von einem Nischenphänomen zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Mit dieser wirtschaftlichen Relevanz rücken auch die steuerlichen Pflichten stärker in den Fokus der Finanzämter. Mit den folgenden Angeboten können Social-Media-Akteurinnen und -Akteure durch Sie gezielt zu ihren steuerlichen Verpflichtungen beraten werden:
Keine Zeit für einen Besuch des Regional-Infotags?
Die Regional-Info-Tage laufen weiter und für die kommenden Termine stehen noch begrenzte Plätze zur Verfügung – eine Anmeldung ist weiterhin möglich.
Hier finden Sie alle Vorträge als Aufzeichnung – jederzeit abrufbar, ganz in Ihrem Tempo. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich aktiv mit den aktuellen Entwicklungen und Zukunftsplänen auseinanderzusetzen und am Ball zu bleiben. Die Dynamik im Cloud-Umfeld nimmt rasant zu – wer jetzt nicht handelt, riskiert den Anschluss zu verlieren.
Unser Tipp: Setzen Sie die Videos gezielt ein, um auch Ihr Team kontinuierlich mitzunehmen. Erfolgreiches Change-Management ist gerade jetzt entscheidend. Starten Sie deshalb JETZT die interne Kommunikation, denn viele Mitarbeitende haben noch nichts vom Wechsel der Arbeitsumgebung gehört! Und auch dieses kostenlose Online-Format kann dabei helfen und Orientierung geben.
Praxistipp: der neue Wissensfinder
Ab April stellen wir die Kommunikation rund um unsere Wissens- und Weiterbildungsangebote vollständig auf digitale Kanäle um – für Sie bedeutet das: ob Seminare, Lernvideos oder Fachliteratur schneller finden, gezielter auswählen und nichts Wichtiges mehr verpassen. Mit dem neuen DATEV Wissensfinder steht Ihnen ab sofort eine zentrale Plattform zur Verfügung, auf der Sie alle relevanten Angebote gebündelt finden.
Wir haben diesen soeben für Sie getestet – und können Ihnen den neuen Finder wirklich weiterempfehlen:
Sie erhalten zum eingegebenen Thema übersichtlich alle Formate und Angebote.
Neue Seminare & Lernvideos
Finanzbuchführung und Jahresabschluss
Informationen zur Finanzbuchführung
Ohne Unternehmen online wird es schwer
Im neuen DATEV Rechnungswesen ist DATEV Unternehmen online (DUo) die Grundlage für durchgängige und effiziente Prozesse. Eine Nutzung ohne Duo ist zwar möglich, hat aber klare Nachteile für Ihre Kanzlei.
Beispiel E-Rechnung: Hier entscheidet der Aufwand: Mehrfache manuelle Schritte statt Automatisierung. Der größte Unterschied zeigt sich beim E-Rechnungspostfach.
- Mit DATEV Unternehmen online: automatische Übergabe der Belege in Belege online → durchgängiger digitaler Prozess
- Ohne DATEV Unternehmen online:
- Belege müssen heruntergeladen werden
- Versand über MyDATEV Kommunikation
- Upload durch Ihre Kanzlei
Was bedeutet das konkret für Sie?
Die gewünschte Entlastung bleibt aus, denn Ihr Aufwand steigt spürbar. Ohne DATEV Unternehmen online entstehen:
- zusätzlicher Zeitaufwand bei jedem Beleg
- mehr Abstimmungsbedarf mit Ihren Mandanten
- höhere Fehleranfälligkeit
- eingeschränkte Skalierbarkeit
Wann ist ein Verzicht vertretbar?
- Bei Kleinstmandaten mit sehr geringem Belegvolumen.
- Bei Nutzung von Vorsystemen mit Datenservices.
Aber: Das sind Ausnahmen, keine tragfähige Standardlösung.
Ohne DATEV Unternehmen online funktioniert es – aber auf Kosten Ihrer Effizienz. Wenn Sie digital, skalierbar und wirtschaftlich arbeiten wollen, führt kein Weg an DATEV Unternehmen online vorbei.
Automatisierungsservices & OPOS als Standard etablieren
Sie fragen sich, wie Sie neben dem Alltagsgeschäft all die neuen Standards in die Teams tragen sollen? Auf dieser Seite finden Sie passende Weiterbildungen.
Tipp: Außerdem können Sie über den neuen „Wissensfinder“ verbessert suchen.
Informationen zu Jahresabschluss und Steuern
Kostenloser Prozess-Boost für Ihren Steuer-Workflow!
Die Optimierung von Kanzleiprozessen in Verbindung mit E-Steuern steht derzeit bei vielen Kanzleien im Fokus. Aus diesem Grund laden wir Sie herzlich zu unserer kostenlosen Veranstaltung DATEV Info online ein. In der kompakten, zweistündigen Veranstaltung präsentieren Ihnen unsere DATEV-Expertinnen und Experten:
- Die digitale Abwicklung von Steuererklärungen,
- effiziente Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten rund um die Steuererklärung
- sowie die elektronische Kommunikation mit der Finanzverwaltung.
Aktuelle verfügbare Termine:
- Dienstag, 07.04.2026 | 10:00 – 12:00 Uhr
- Montag, 08.06.2026 | 14:00 – 16:00 Uhr
- Mittwoch, 12.08.2026 | 10:00 – 12:00 Uhr
- Donnerstag, 17.09.2026 | 14:00 – 16:00 Uhr
DATEV Info online: DATEV E-Steuern: der Workflow zur Optimierung Ihrer Kanzleiprozesse
Personalwirtschaft
Ist Ihr Lohn-Team fit für die Cloud?
Haben Sie bereits damit begonnen, die Prozesse von heute – und vor allem von morgen – aktiv in Ihrem Team zu verankern? Nur so stellen Sie sicher, dass Ihre Mandanten bei zentralen Themen eine einheitliche Ansprache erleben und Ihr Lohnteam sicher, kompetent und unterstützend agieren kann.
Unser Tipp: Investieren Sie gezielt in die Weiterbildung Ihres Teams – eine passende Empfehlung habe ich Ihnen hier zusammengestellt.
DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
DATEV Personal plus: Mehr digitale Zusammenarbeit im Personalbereich
Mit DATEV Personal plus erweitert sich unser Angebot rund um Lohnabrechnung und Personalprozesse um neue, leistungsstarke Funktionen. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Kanzleien, Unternehmen und deren Mitarbeitenden noch einfacher, transparenter und digitaler zu gestalten. Mit DATEV Personal plus schaffen wir als DATEV die Grundlage für eine noch engere, digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Steuerberatungskanzlei – und damit für effizientereund zukunftsfähige Personalprozesse.
Ein erster Ausblick auf die Weiterentwicklung ist bereits auf der DATEV-Personal-Seite sichtbar: Mit diesem Tool erhalten Kanzleien und Unternehmen neue Möglichkeiten und können sich rechtzeitig auf die nächsten Schritte in der digitalen Personalarbeit vorbereiten.
Abschlussprüfung
Fit für die neuen Komponenten
In der Abschlussprüfung hat sich bei DATEV viel getan. Damit Sie die neuen Komponenten auch gut umsetzen können, gibt es jetzt Lernvideos und Seminare fürSie und das Prüfungsteam:
- Die neue Prüfungsdokumentation: Ein praxisnahes Online-Seminar, das die Inhalte in einer virtuellen DATEV-Umgebung direkt mit Ihnen umsetzt – ohne Kanzleidaten zu nutzen. Sie lernen, den Prüfungsprozess effizient und digital zu steuern – von der Vorbereitung bis zum Abschluss.
- Die neue Art zu prüfen: In diesem interaktiven Online-Seminar setzen Sie die Inhalte direkt in einer virtuellen DATEV-Umgebung um und vertiefen gezielt die Steuerung des gesamten Prüfungsprozesses. Im Fokus steht – anders als beim vorherigen Kurs – die aktive Anwendung und Optimierung der Prüfungsdokumentation.
- Einstieg in die DATEV Datenprüfung: In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie mit DATEV Datenprüfung Daten aus dem Rechnungswesen gezielt analysieren und prüferisch auswerten. Anhand praxisnaher Beispiele gewinnen Sie Sicherheit im gesamten Ablauf – vom Import bis zur Interpretation – und erkennen das Potenzial digitaler Datenanalysen.
- Fremddatenübernahme aus DATEV Abschlussprüfung nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen: Das Seminar lehrt Sie, wie Sie Daten aus der Abschlussprüfung strukturiert in das Kanzlei-Rechnungswesen übernehmen und optimal weiterverarbeiten. Sie erhalten klare Entscheidungshilfen für die Bestandsanlage und schaffen die Grundlage für eine durchgängige Nutzung von Schnittstellen wie E-Bilanz und Bundesanzeiger.
IDW S1 neu gedacht: Ihre Rolle in der Unternehmensbewertung
Der überarbeitete IDW S1 sorgt für mehr Klarheit in der Unternehmensbewertung: Künftig entscheidet der Umfang der Plausibilitätsbeurteilung darüber, ob Sie als Gutachter, Sachverständiger oder Berater auftreten – und wie das Ergebnis offiziell bezeichnet werden darf. Diese neue Abgrenzung schafft Transparenz, stärkt die Kommunikation mit Mandanten und sollte frühzeitig in der Beratungspraxis berücksichtigt werden. Mehr zum Thema finden Sie hier.
Kanzleimanagement und IT
Der Mandantentyp 2 (Einzelunternehmer) fällt weg
Sicher haben Sie es bereits gehört und vielleicht geht es Ihnen wie vielen anderen Kanzleien und Sie warten sehnsüchtig auf den angekündigten Umstellungs-Assistenten? Die Trennung des Mandantentyps Einzelunternehmer ist Teil der Vorbereitung für die Kanzlei auf die DATEV-Cloud.
Wenn Sie hierzu weitere Informationen suchen, dann hilft Ihnen vielleicht dieses Dokument: Umstellungsassistent Mandantentyp Einzelunternehmer - DATEV Hilfe-Center.
Wichtig zu wissen: Neue Mandate vom Typ Einzelunternehmer können ab der Installation der Programme 20.0 im Sommer 2026 nicht mehr angelegt werden. Im August erfolgt die geplante Veröffentlichung der Version 20.0 und des Assistenten. Vielleicht für Sie in diesem Zusammenhang auch gut zu wissen: Der Mandantentyp Einzelunternehmen ist kein Hinderungsgrund für die Umstellung eines Mandats und dessen Leistungen in die DATEV-Cloud. Das gilt auch für Basisdaten online: Bei der Bereitstellung einer EO-Datenbank werden alle Zentralen Mandanten online übertragen und angezeigt, einschließlich des Mandantentyps Einzelunternehmer. Allerdings werden diese Mandate nicht optimal unterstützt, was in der Praxis zu Einschränkungen zum Beispiel in der Berechtigung oder Kollaboration führen kann.
Unser Tipp: Stellen Sie direkt jetzt Ihre Prozesse bei der Mandantenannahme um und nutzen Sie im nächsten Schritt den Assistenten zur Bereinigung.
Weiterführende Hintergründe zur DATEV-Strategie finden Sie hier.
Jetzt in neue Hardware investieren - oder neu denken?
Macht eine eigene Infrastruktur überhaupt noch Sinn? Viele Kanzleien stehen aktuell genau vor dieser Entscheidung. Der Grund: Der IT-Druck steigt spürbar. Die Ablösung von Windows Server 2016, stark gestiegene Hardwarepreise und lange Lieferzeiten machen klassische IT-Investitionen zunehmend teuer, unsicher und schwer planbar. Die Frage lautet daher nicht mehr ob, sondern: Macht eine eigene Infrastruktur überhaupt noch Sinn?
Ihre Alternative: Cloud-Sourcing.
Mit Lösungen wie DATEVasp oder SmartIT setzen immer mehr Kanzleien auf ein klares Modell:
- planbare monatliche Kosten statt hoher Einmalinvestitionen
- schnelle Umsetzung in wenigen Wochen
- dauerhafte Entlastung der eigenen IT
Weniger Risiko, mehr Zukunftssicherheit.
Unsere Empfehlung: Wenn Sie ohnehin investieren müssen, prüfen Sie jetzt bewusst die Alternative. Neue Server zu kaufen bedeutet heute oft: viel Geld für wenig Zukunft. Cloud-Sourcing schafft Ihnen dagegen eine stabile Basis für die nächsten Jahre – gerade im Kontext der DATEV-Strategie.
Was ist Ihr nächster Schritt? Lassen Sie uns kurz sprechen. Wo stehen Sie aktuell und welcher Weg passt wirklich zu Ihrer Kanzlei? Oft reichen wenige Minuten für eine klare Einschätzung. Buchen Sie eine kostenfreie Online-Beratung für DATEV SmartIT (bis zu 8 User) oder DATEVasp.
Alternativ kontaktieren Sie unsere bei Ihnen regional agierenden Partner: IT Outsourcing mit Ansprechpartnern vor Ort.
KI-Tools in der Kanzlei
KI ist in der Kanzleiwelt längst angekommen – Doch zwischen kostenlosen Einstiegsangeboten, spezialisierten Verlagslösungen und immer neuen „All-in-one“-Angeboten fällt die Orientierung zunehmend schwer. Gerade für Kanzleien, die den Einstieg noch nicht begonnen haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um die eigene strategische Ausrichtung zu definieren.
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen praxisnah und verständlich, worauf es bei der Auswahl wirklich ankommt: nicht das vermeintlich beste Tool, sondern der konkrete Nutzen für Ihre Prozesse, Ihr Team und Ihre Mandanten. Mit klarem Blick auf Kosten, Einsatzszenarien und Mehrwerte erhalten Sie eine fundierte Orientierung für die nächsten Schritte Ihrer Kanzlei.
KI im Kanzlei-Unternehmen: Effizienztreiber oder Compliance-Risiko?
Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz unterliegt der DSGVO, der KI-Verordnung sowie – für Berufsträger – zusätzlichen berufsrechtlichen Vorgaben. Eine risikofreie Nutzung ist nicht möglich; ein Restrisiko bleibt stets bestehen.
Dieses lässt sich jedoch durch technische, organisatorische und prozessuale Maßnahmen auf ein tragbares Maß begrenzen. Zentrales Instrument ist die Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA), die bei risikobehafteten Einsatzszenarien vorab durchgeführt und dokumentiert werden muss.
Voraussetzung für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz ist ein klares Verständnis der eigenen Prozesse. KI sollte nur dort eingesetzt werden, wo sie kontrolliert in bestehende Abläufe integriert werden kann. Die Komplexität zeigt sich etwa beim Microsoft Copilot: Er greift über den Microsoft Graph auf Daten in Outlook, Teams, OneDrive und SharePoint zu. Die Steuerung erfolgt im Microsoft 365 Admin Center. Ergänzend sollte in Microsoft Purview der Datenzugriff unabhängig von Benutzerrechten begrenzt werden.
Eine unvorbereitete Einführung erhöht Haftungs- und Compliance-Risiken deutlich! Als Ihre DATEV-Kundenbetreuung sprechen wir folgende Empfehlung aus:
Mit klaren Berechtigungskonzepten, geeigneter Governance und strukturierter Vorbereitung ist ein kontrollierter Einsatz jedoch möglich.
- DATEV unterstützt mit Cyber-Security-Analysen, der Bewertung von Einsatzszenarien sowie bei der Vorprüfung und Umsetzung einer DSFA: Online-Terminbuchung zum Thema Datenschutz und IT-Sicherheit
- Alternativ stehen in der DATEV KI-Werkstatt geprüfte KI-Lösungen mit transparentem Datenzugriff zur Verfügung.
Rückruftermine zu Ihrem Servicekontakt planen
DATEV-Terminservice: Buchen Sie einen Rückruf für Ihre Service-Anfrage zu einem ausgewählten Thema. Zum Wunschtermin meldet sich der passende Experte – ohne Wartezeit, versprochen!
Kurzberatung online – jetzt kostenlos testen!
Der Kurzberatung Online‑Assistent gibt Ihnen einen ersten Einblick: Er berät Sie individuell zu ausgewählten Online‑Beratungen und führt Sie Schritt für Schritt durch ein Beratungsgespräch per Chat.
Tipp: Da er noch Teil der KI-Werkstatt ist, können Sie ihn kostenlos nutzen!
DATEV Marktplatz
Datenschutz und Informationssicherheit für Ihre API
Mehr Sicherheit bei der Tool-Auswahl, weniger Unsicherheit im Entscheidungsprozess und eine bessere Grundlage für den Einsatz moderner, cloudbasierter Anwendungen im Kanzlei- und Unternehmensalltag!
Die Liste der Zertifikate für den DATEV-Marktplatz wurde erweitert: Neu hinzugekommen ist das Zertifikat „TÜV TRUST IT Trusted Application“ der TÜV Austria Group. Für Sie bedeutet das vor allem eines: mehr Orientierung und Sicherheit bei der Auswahl von Anwendungen. Das Zertifikat ist speziell auf mittelständische Unternehmen ausgerichtet und prüft gezielt einzelne Lösungen – ohne unnötigen Zusatzaufwand oder überladene Anforderungen.
Sie können damit nun schneller erkennen, ob eine Anwendung strukturiert entwickelt, geprüft und sicher einsetzbar ist. Gerade im Zusammenspiel mit Cloud-Lösungen und sensiblen Daten schafft dies Vertrauen und reduziert Risiken im Alltag.
Auch die Umsetzung ist praxisnah gedacht: Es werden nicht nur IT-Verantwortliche, sondern auch Fachbereiche wie Projektleitung oder Software Architektur einbezogen. Ein klar definiertes Framework für ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) unterstützt dabei die strukturierte Einführung. Zusätzliche Transparenz bietet ein öffentlich einsehbarer Kriterienkatalog – Sie wissen also genau, nach welchen Maßstäben geprüft wird.
Alle Informationen als Download
Die aktuellen DATEV-Neuerungen und Informationen stehen für Sie als PDF-Download bereit.
DATEV magazin 05/2026
Hier finden Sie die aktuelle Ausgabe DATEV magazin 05/2026 und weitere aktuelle Beiträge im Online-Dossier.