Die neue EU-Entgelttransparenzrichtlinie muss bis zum 07.06.2026 in deutsches Recht umgesetzt werden. Damit kommen auf Arbeitgeber umfassende neue Verpflichtungen zu.

Künftig gelten verbindliche Auskunfts- und Berichtspflichten sowie erweiterte Entschädigungsansprüche bei geschlechtsspezifischer Lohndiskriminierung. Unternehmen sind gefordert, Entgeltstrukturen transparenter zu gestalten und bestehende Vergütungssysteme kritisch zu überprüfen.

Bereits im Bewerbungsverfahren müssen transparente Informationen zur Vergütung bereitgestellt werden. Darüber hinaus sind Arbeitgeber verpflichtet, im laufenden Arbeitsverhältnis geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede offenzulegen und sachlich zu begründen. Bestehen nicht gerechtfertigte Gehaltsunterschiede, sind geeignete Maßnahmen zur Herstellung von Entgeltgerechtigkeit einzuleiten.