Lohnpfändungen, 4. Auflage

Lohnpfändungen gehören zu den haftungsträchtigsten Aufgaben in der Entgeltabrechnung – und stellen Lohnsachbearbeiterinnen bzw. Lohnsachbearbeiter in der Steuerberatungskanzlei regelmäßig vor komplexe und risikobehaftete Fragestellungen. Bereits kleine Fehler bei der Beurteilung oder Berechnung können spürbare finanzielle und rechtliche Konsequenzen für Ihre Mandantinnen und Mandanten nach sich ziehen. Umso wichtiger ist es, stets auf dem aktuellen Rechtsstand zu arbeiten und auch anspruchsvolle Konstellationen sicher zu beherrschen.

Die 4. Auflage berücksichtigt alle aktuellen gesetzlichen Änderungen und bringt Sie im komplexen Thema Lohnpfändung zuverlässig auf den neuesten Stand. Sie setzt bei den Grundlagen der Zwangsvollstreckung an und erläutert die unterschiedlichen Pfändungsarten sowie den Rang von Pfändungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Berechnung des pfändbaren Betrags – einem Bereich, der in der täglichen Abrechnungspraxis besonders fehleranfällig ist.