Lohnpfändungen, 4. Auflage
- Neue Pfändungsfreigrenzen ab 01.07.2026
- Sonderkonstellationen bei der Berechnung des pfändbaren Einkommens
- Arbeitgeberpflichten zur Vermeidung von Schadensersatzpflichten
Erscheinungstermin: vsl. September 2026
Beschreibung
Lohnpfändungen gehören zu den haftungsträchtigsten Aufgaben in der Entgeltabrechnung – und stellen Lohnsachbearbeiterinnen bzw. Lohnsachbearbeiter in der Steuerberatungskanzlei regelmäßig vor komplexe und risikobehaftete Fragestellungen. Bereits kleine Fehler bei der Beurteilung oder Berechnung können spürbare finanzielle und rechtliche Konsequenzen für Ihre Mandantinnen und Mandanten nach sich ziehen. Umso wichtiger ist es, stets auf dem aktuellen Rechtsstand zu arbeiten und auch anspruchsvolle Konstellationen sicher zu beherrschen.
Die 4. Auflage berücksichtigt alle aktuellen gesetzlichen Änderungen und bringt Sie im komplexen Thema Lohnpfändung zuverlässig auf den neuesten Stand. Sie setzt bei den Grundlagen der Zwangsvollstreckung an und erläutert die unterschiedlichen Pfändungsarten sowie den Rang von Pfändungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Berechnung des pfändbaren Betrags – einem Bereich, der in der täglichen Abrechnungspraxis besonders fehleranfällig ist.
Schritt-für-Schritt-Erklärungen und praxisorientierte Beispiele unterstützen dabei, auch komplexe Fallgestaltungen sicher zu beurteilen und korrekt umzusetzen. Darüber hinaus werden weitere praxisrelevante Spezialthemen wie Arbeitszeitkonten, Sachbezüge sowie der Umgang mit dynamischen Titeln umfassend behandelt.
Damit schaffen sich Lohnsachbearbeiterinnen und Lohnsachbearbeiter eine verlässliche Grundlage für die tägliche Praxis in der Steuerkanzlei: Sie bearbeiten Pfändungen souverän, reduzieren Haftungsrisiken für Ihre Mandanten und positionieren sich als kompetente Ansprechperson in einem sensiblen und anspruchsvollen Bereich der Lohnabrechnung.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Autor
Frank Lackmann
Frank Lackmann ist Rechtsanwalt, Mitarbeiter im Justitiariat des Caritasverbandes für das Bistum Aachen e.V. und Referent beim Fachzentrum Schuldenberatung Bremen. Seit seinem Zweiten juristischen Staatsexamen im Jahre 2007 arbeitet er in unterschiedlichen Positionen in der Schuldnerberatung. So war er Schuldnerberater, Rechtsanwalt und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Verbraucherzentrale NRW. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt und Referent für Schuldnerberatungsfragen ist er unter anderem für den Fachsupport vieler anerkannter Schuldnerberatungsstellen zuständig. Darüber hinaus ist er schwerpunktmäßig in der Aus- und Fortbildung von Schuldnerberatern tätig. Rechtsanwalt Lackmann ist u. a. Mitglied im Ständigen Ausschuss und im Arbeitskreis Insolvenzrecht sowie im Arbeitskreis Girokonto und Zwangsvollstreckung der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV). Er ist darüber hinaus Autor zahlreicher Fachpublikationen und Autor bei zwei Kommentaren zur Insolvenzordnung.
Details & Preise
Lohnpfändungen, 4. Auflage
Erscheinungstermin: vsl. September 2026