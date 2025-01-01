Sie möchten Ihre Kanzlei fit für die Praxis machen und suchen nach kompaktem, praxisnahem Wissen rund ums Rechnungswesen? Ob Einnahmeüberschussrechnung, OPOS-Buchführung oder praktische Tipps zur Zahlungsabwicklung – hier finden Sie das passende Format für Ihren Wissensvorsprung: