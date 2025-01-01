Neue Lernvideos: Mehr Durchblick, weniger Fragezeichen!
Sie möchten Ihre Kanzlei fit für die Praxis machen und suchen nach kompaktem, praxisnahem Wissen rund ums Rechnungswesen? Ob Einnahmeüberschussrechnung, OPOS-Buchführung oder praktische Tipps zur Zahlungsabwicklung – hier finden Sie das passende Format für Ihren Wissensvorsprung:
Immer up to date bei Abrechnung & Gesetzesänderungen!
Sie wollen bei gesetzlichen Neuerungen und aktuellen DATEV-Lösungen im Bereich Lohnabrechnung immer einen Schritt voraus sein? Unsere neuen Lernvideos bringen Sie und Ihr Team schnell und praxisnah auf den neuesten Stand – ganz ohne lange Seminarzeiten: