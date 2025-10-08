Einmal im Monat stellen wir für Sie im Key-Account-Management eine exklusive Auswahl zusammen – gezielt ausgerichtet auf die Anforderungen großer Kanzleien: strategisch relevante Entwicklungen bei DATEV, praxisnahe Neuerungen sowie Impulse, die Ihre Kanzleientwicklung nachhaltig unterstützen.

Kompakt aufbereitet, als PDF zum Download – zuverlässig verfügbar, wenn fundierte Informationen gefragt sind. So bleiben Sie jederzeit informiert.

Zwei Männer und eine Frau sitzen im Büro vor dem Laptop

Fachliche Querschnittsthemen

  • Digitales Label 2026 
  • Mandanten analysieren und optimieren 
  • Ein Login für alles – das DATEV-Konto
  • KI im Kanzleialltag – wenn Daten denken lernen
Finanzbuchführung, Jahresabschluss und Wirtschaftsprüfung

Wirtschaftsberatung

  • Umstellung des Programms DATEV Unternehmensplanung 

Informationen zur Finanzbuchführung

  • Verification of Payee (VoP) ab 08.10.2025 Pflicht!
  • Ihr Frühwarnsystem im DATEV Mehrwert-Angebot
  • Tipp für Ihre E-Rechnungseingänge 

Informationen zu Jahresabschluss & Steuern

  • DATEV EÜR Steuern – haben Sie schon umgestellt? 
Personalwirtschaft

  • smsTAN-Aus für Arbeitnehmer online ab 2027
  • Aktuelle Version installiert? 
Kanzleimanagement

  • Ihr Fundament für die Cloud 
Wissen und Veranstaltung