Einmal im Monat stellen wir für Sie im Key-Account-Management eine exklusive Auswahl zusammen – gezielt ausgerichtet auf die Anforderungen großer Kanzleien: strategisch relevante Entwicklungen bei DATEV, praxisnahe Neuerungen sowie Impulse, die Ihre Kanzleientwicklung nachhaltig unterstützen.
Kompakt aufbereitet, als PDF zum Download – zuverlässig verfügbar, wenn fundierte Informationen gefragt sind. So bleiben Sie jederzeit informiert.
Fachliche Querschnittsthemen
- Digitales Label 2026
- Mandanten analysieren und optimieren
- Ein Login für alles – das DATEV-Konto
- KI im Kanzleialltag – wenn Daten denken lernen
Finanzbuchführung, Jahresabschluss und Wirtschaftsprüfung
Wirtschaftsberatung
- Umstellung des Programms DATEV Unternehmensplanung
Informationen zur Finanzbuchführung
- Verification of Payee (VoP) ab 08.10.2025 Pflicht!
- Ihr Frühwarnsystem im DATEV Mehrwert-Angebot
- Tipp für Ihre E-Rechnungseingänge
Informationen zu Jahresabschluss & Steuern
- DATEV EÜR Steuern – haben Sie schon umgestellt?
Personalwirtschaft
- smsTAN-Aus für Arbeitnehmer online ab 2027
- Aktuelle Version installiert?
Kanzleimanagement
- Ihr Fundament für die Cloud
Wissen und Veranstaltung
- Neue Seminar & Lernvideos
- Einladung zum DATEV-CoCreationCamp
- PHARMA: Einladung zum Steuerberater-Stammtisch in Essen