Dass die Bedeutung von Wissensmanagement zunimmt, hat auch mit veränderten Rahmenbedingungen wie dem Fachkräftemangel, der Digitalisierung und der wachsenden Komplexität der Arbeit zu tun. Denn all diese Entwicklungen greifen ineinander und verstärken sich gegenseitig.

Dass es in den steuerberatenden, wirtschaftsprüfenden und rechtsberatenden Berufen zunehmend schwieriger wird, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, erzwingt geradezu ein professionelles Wissensmanagement. Denn gleichzeitig scheiden in zahlreichen Kanzleien viele Träger von Erfahrungswissen altersbedingt aus. Was früher über Jahre im Alltag weitergegeben wurde, muss heute schneller, strukturierter und oft unter Zeitdruck vermittelt werden. Wissenstransfer passiert nicht mehr nebenbei, sondern ist zur Voraussetzung für Stabilität geworden.

Auch die Art des Arbeitens hat sich verändert. Aufgaben verteilen sich auf mehr Personen, Spezialisierungen nehmen zu, Teams arbeiten standortübergreifend. Wissen liegt nicht mehr gebündelt vor, sondern verteilt sich auf viele Köpfe. „Sobald das benötigte Teilwissen nicht mehr in meinem eigenen Kopf steckt, muss ich anders organisieren“, sagt Ehms. „Die eigentliche Knappheit ist dann nicht das Wissen an sich, sondern die Fähigkeit, es zusammenzubringen.“

Und das in immer höherer Geschwindigkeit. Denn aufgrund der Digitalisierung ändern sich Prozesse, Technologien und Anforderungen schneller, als sich stabile Routinen herausbilden können. Was gestern noch funktionierte, muss heute schon wieder angepasst werden – und morgen noch einmal. Informelle Lösungen stoßen da an ihre Grenzen. „Organisationen müssen permanent lernen, um handlungsfähig zu bleiben“, sagt Dückert. „Wissensmanagement ist keine Zusatzaufgabe, sondern eine Voraussetzung dafür, dass Arbeit verlässlich funktioniert.“

Die Konsequenz aus diesen Entwicklungen: Lernen darf im Kanzleialltag nicht mehr dem Zufall überlassen werden. Wenn Wissen knapper wird, schneller veraltet und auf mehr Köpfe verteilt ist, entscheidet nicht mehr allein das Wissen einer Person, sondern ob es im richtigen Moment verfügbar ist. Das macht Wissensmanagement zur Führungsaufgabe. „Jede Organisation hat ein Wissensmanagement – entweder bewusst und systematisch oder unbewusst und unsystematisch“, sagt Dückert. Ob Wissen geteilt wird, wie Übergaben funktionieren oder ob Erfahrungen für andere nutzbar bleiben, ist kein Automatismus, sondern das Ergebnis von Entscheidungen.

Studien zufolge verbringen Beschäftigte im Büro durchschnittlich rund zehn Stunden pro Woche damit, Informationen zu suchen oder neu zusammenzutragen – fast ein Viertel ihrer Arbeitszeit. Wo Wissen nicht verlässlich auffindbar ist, entstehen Reibungsverluste, die sich in der Praxis unmittelbar bemerkbar machen. Zugleich zeigt die Forschung, dass neue Mitarbeiter in Organisationen mit klar strukturiertem Onboarding schneller produktiv werden und länger im Job bleiben. Hier zeigen sich die Auswirkungen von Wissensmanagement auf Qualität, Effizienz und Arbeitszufriedenheit ganz konkret.

Simon Dückert rät Kanzleien daher, Weiterbildung und Wissenserwerb fest in den Arbeitsalltag zu integrieren. „Wenn Lernen dem Zufall überlassen wird, hängt der Erfolg davon ab, wie engagiert einzelne Personen sind. Wissensmanagement sorgt dafür, dass Lernen systematisch möglich wird.“ Diese Haltung vorzuleben ist für den Managementexperten Ehms eine Führungsaufgabe. „Kultur wird nicht dadurch verändert, dass jemand sagt, wir sind jetzt alle offen. Kultur verändert sich durch Verhalten und durch Entscheidungen, die im Alltag wirksam werden.“ Wissensmanagement zeigt sich damit weniger in Bekenntnissen, sondern in der Art und Weise, wie Arbeit organisiert ist. Und ob Lernen darin einen festen Platz hat.