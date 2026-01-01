Wie lassen sich Künstliche Intelligenz und Sprachmodelle sinnvoll in der Kanzlei einsetzen, ohne gleich den großen KI-Umbau auszurufen? Kein Problem: Unkomplizierte KI-Helfer von DATEV können E-Mails formulieren, Besprechungsnotizen anfertigen oder den Posteingang vorsortieren. Besonders für KI-Starter liegt der Nutzen oft schon in kleinen, aber wirkungsvollen Schritten. Der größte Mehrwert entsteht, wenn KI nicht als einzelnes Werkzeug genutzt, sondern in bestehende Kanzleiprozesse integriert wird.

Um beherzt zu starten, muss man sich also nicht gleich mit autonomen Systemen oder spektakulären Zukunftsszenarien befassen. Anwendungen im DATEV-Umfeld bieten den unschlagbaren Vorteil, dass diese Funktionen in einer sicheren und datenschutzkonformen Umgebung eingesetzt werden können.

Dr. Matthias Blank, Steuerberater und Softwareentwickler bei DATEV, beschäftigt sich mit dem Einsatz von KI in der Softwareentwicklung. Er beobachtet, dass sich gerade im Kanzleiumfeld viele alltagstaugliche Anwendungsfälle abzeichnen. Sieben davon hier im Überblick.