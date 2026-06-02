Highlights
- Vollumfänglicher Geldwäschepräventionsprozess
- Umfassende Datenbasis von SCHUFA
- Zertifizierte Sicherheitsstandards und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen
- Hosted in Germany
- Tochterunternehmen der DATEV (51%)
Weitere Funktionen
- KYC-Daten für Privatpersonen, nationale und internationale Unternehmen
- Abweichungsanalyse für bestmögliche Datenqualität (GWP-Digital/DATEV)
- Personenregister
- In Planung: KYC-light für Bestandsmandate
- Abrufe aus dem Transparenzregister
- Laufendes Monitoring
- Bereitstellung aller prüfrelevanten (Register-)Dokumente im In- und Ausland
- Override-Funktion für das Geldwäscherisiko
- Filterfunktionen
- In Planung: Mandantenverbund
Zum Partner
Das Unternehmen fino taxtech GmbH mit Sitz in Kassel wurde 2021 gegründet und ist seit Juni 2026 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
Einblick in die Lösung
- Screenshots
- Veranstaltungstipps
Treffen Sie fino taxtech GmbH bei folgender Veranstaltung:
- DATEV-Marktplatz Expo online am 16. Juni 2026
Zur Anmeldung.
Schnittstellen
DATEV Mandantenstammdatenservice
Allgemein
Mit dem Mandantenstammdatenservice können Mandantenstammdaten aus DATEV Basisdaten online in Online-Anwendungen der DATEV-Marktplatz Partner übernommen werden.
Prozess des Mandantenstammdatenservice als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV Basisdaten online: Informationsmaterialien und Unterstützungsangebote bei der Bereitstellung der Basisdaten online.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Hinweis: Der Link kann nur von GWP-Digital Kunden geöffnet werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Login mit DATEV
Allgemein
Durch den Login mit DATEV können die DATEV-Zugangsmedien für die Anmeldung in Programmen der DATEV-Marktplatz Partner genutzt werden. Das ermöglicht ein einfaches und sicheres Einloggen.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Verbundene Anwendungen: Überblick über alle mit DATEV-Authentifizierungsmedien ausgestellte Berechtigungen für Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern für die automatische Datenübertragung.
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27001-Zertifikat für das Unternehmen fino taxtech GmbH, durch Proks Certification GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 23.04.2029, liegt vor.
Geltungsbereich: Entwicklung, Betrieb und Bereitstellung digitaler Software- und Servicelösungen für steuerliche, rechtliche und betriebswirtschaftliche Anwendungsbereiche, einschließlich aller damit verbundenen Prozesse wie Softwareentwicklung, Cloud-Betrieb, Kundendatenverarbeitung, digitaler Dokumentenbereitstellung und Supportleistungen.
SoA - 09.04.2026, Vers.1.2 (Certificate Number: DE-IS-20260293)
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.