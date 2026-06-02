Allgemein

Mit dem Mandantenstammdatenservice können Mandantenstammdaten aus DATEV Basisdaten online in Online-Anwendungen der DATEV-Marktplatz Partner übernommen werden.

Prozess des Mandantenstammdatenservice als Grafik

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

DATEV Basisdaten online: Informationsmaterialien und Unterstützungsangebote bei der Bereitstellung der Basisdaten online.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.

Hinweis: Der Link kann nur von GWP-Digital Kunden geöffnet werden.

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben