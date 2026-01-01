DATEV bietet ein umfangreiches Software-Portfolio rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Auch in diesem Bereich profitieren Sie von modernen KI-gestützten Analysetools, die Ihnen fundierte Einblicke und Beratungsmöglichkeiten eröffnen.

Mit DATEV Personal-Benchmark online können Sie mithilfe echter, anonymisierter DATEV-Gehaltsabrechnungen und Künstlicher Intelligenz schnell und einfach realistische Gehaltsprognosen erstellen. Dabei werden relevante Parameter für eine präzise Analyse berücksichtigt, darunter:

Beruf

Branche

Anzahl der Mitarbeitenden

Arbeitszeit

Berufserfahrung

Betriebszugehörigkeit

Die Anwendung errechnet einen prognostizierten Marktwert (Jahresbrutto), analysiert die regionale Gehaltsverteilung ähnlicherArbeitnehmer und ermöglicht es das Gehalt eines Mitarbeitenden mit Arbeitnehmenden derselben Berufsgruppe im Unternehmen mit ähnlichen Merkmalen zu vergleichen. Dabei wurde die Anwendung so entwickelt, dass sie faire und vergleichbare Ergebnisse liefert: Unterschiede, die sich aus überholten Vergütungsstrukturen einzelner Beschäftigtengruppen oder Arbeitszeitmodellen ergeben, werden bei der Berechnung ausgeglichen. So entsteht ein Marktwert, der sich an aktuellen und ausgewogenen Gehaltsstrukturen orientiert.

Nutzen Sie DATEV Personal-Benchmark online, um Ihre Gehaltsberatungen effizienter und datenbasiert zu gestalten.