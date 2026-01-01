Mit DATEV in der Cloud steuern Sie Ihre Kanzlei effizient, transparent und auftragsbasiert – von der Mandatsanbahnung bis zur Abrechnung.

Effiziente Abläufe durch Automatisierung

Standardisierte Prozesse und intelligente Automatismen – wie automatisch erstellte Rechnungsvorschläge – reduzieren manuellen Aufwand und entlasten im Kanzleialltag. So gewinnen Sie Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten.

Strukturierte Steuerung aller Aufträge

Alle Aufgaben, Dokumente und Fristen sind zentral im Auftrag gebündelt. Klare Verantwortlichkeiten und flexible Aufgabenstrukturen ermöglichen ein transparentes und effizientes Arbeiten über alle Prozessschritte hinweg.

Vernetzt arbeiten – intern und mit Mandanten

Kanzleimanagement, Leistungserstellung und Mandantenkommunikation greifen nahtlos ineinander. Über MyDATEV Kanzlei sind alle Informationen, Dokumente und Abstimmungen zentral verfügbar – für eine durchgängige Zusammenarbeit ohne Medienbrüche.



Ihre Vorteile auf einen Blick