Effiziente Abläufe durch Automatisierung
Standardisierte Prozesse und intelligente Automatismen – wie automatisch erstellte Rechnungsvorschläge – reduzieren manuellen Aufwand und entlasten im Kanzleialltag. So gewinnen Sie Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten.
Strukturierte Steuerung aller Aufträge
Alle Aufgaben, Dokumente und Fristen sind zentral im Auftrag gebündelt. Klare Verantwortlichkeiten und flexible Aufgabenstrukturen ermöglichen ein transparentes und effizientes Arbeiten über alle Prozessschritte hinweg.
Vernetzt arbeiten – intern und mit Mandanten
Kanzleimanagement, Leistungserstellung und Mandantenkommunikation greifen nahtlos ineinander. Über MyDATEV Kanzlei sind alle Informationen, Dokumente und Abstimmungen zentral verfügbar – für eine durchgängige Zusammenarbeit ohne Medienbrüche.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Weniger manueller Aufwand durch Automatisierung
- Strukturierte, auftragsbasierte Arbeitsweise
- Transparente Steuerung aller Kanzleiprozesse
- Nahtlose Integration mit Fachanwendungen
- Effiziente Zusammenarbeit intern und mit Mandanten
Was Sie bereits heute tun sollten
DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation
Legen Sie den Grundstein für das DATEV Kanzleimanagement: Analysieren Sie Ihre Eigenorganisation, erkennen Sie Optimierungspotenziale und verbessern Sie nachhaltig die Datenqualität. Das Tool zeigt Ihnen offene Mandate und Aufträge, erkennt unfertige Arbeiten und unterstützt Sie bei der Abrechnung offener Umsätze.
Hinweis: Gegebenenfalls müssen Sie DATEV Bestandsoptimierung Eigenorganisation in der DATEV Rechteverwaltung freigeben.
Unterstützungsangebote
Intensivieren
- Lernvideo (Vortrag): DATEV Eigenorganisation compact/classic - Bestandsoptimierung
- DATEV Hilfe-Center: Bestandsoptimierung Eigenorganisation compact / classic
- DATEV Hilfe-Center: Bestandsoptimierung Eigenorganisation comfort
DATEV Mandatsanbahnung (Modul von DATEV Eigenorganisation classic und comfort)
DATEV Mandatsanbahnung bündelt die folgenden DATEV-Lösungen in einem Modul: den DATEV Angebotsassistenten und das DATEV Onboarding für Interessenten.
Über die Mandatsanbahnung erhalten Sie Zugriff auf das Leistungsprofil. Dieses dient als Grundlage für die auftragsbezogene Arbeit im DATEV Kanzleimanagement. Legen Sie bereits heute fest, wie Ihre Aufträge im Kanzleimanagement strukturiert und kalkuliert werden.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: go.datev.de/mandatsanbahnung
- Erfahren Sie, wie Sie einen digitalen Prozess zur Anbahnung Ihrer Mandate durchführen können: go.datev.de/digitale-mandatsanbahnung
Implementieren
- DATEV Shop-Seite: DATEV Mandatsanbahnung
- DATEV Hilfe-Center: Erste Schritte in DATEV Mandatsanbahnung
- DATEV Hilfe-Center: Für Kanzleien: Daten erfassen und bearbeiten in der Interessentenverwaltung in Verbindung mit DATEV Onboarding
MyDATEV Kanzlei
Mit MyDATEV Kanzlei können Sie den Austausch mit Ihren Mandanten erleichtern. Sowohl Ihre Kanzlei als auch Ihre Mandanten lernen die DATEV-Cloud auf unkomplizierte Weise kennen. So können Sie frühzeitig neue Arbeitsroutinen aufbauen, noch bevor Sie mit Ihren Programmen vom DATEV Arbeitsplatz zu MyDATEV wechseln.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: go.datev.de/mydatev-kanzlei
Implementieren
- Online-Seminar (Vortrag): Veränderungen mit dem Team aktiv gestalten am Beispiel von MyDATEV Kanzlei
- Online-Seminar (Vortrag): Zusammenarbeit neu denken - Kollaboration mit Mandanten gestalten
Rechnungsschreibungsprozess der Kanzlei digitalisieren
Digitalisieren und standardisieren Sie Ihren Rechnungsprozess, um effizienter zu arbeiten. Das Kanzleimanagement der Zukunft setzt auf vollständig digitale Abläufe – verabschieden Sie sich deshalb schon jetzt von Papier und PDF. Ihre Kanzleibuchführung benötigt die Lösungen „DATEV Unternehmen online”, „Bank online” sowie das Buchen mit Debitoren und Kreditoren, um eine automatisierte Verbuchung zu ermöglichen.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: E-Rechnungen in der Kanzlei erstellen und versenden
Implementieren
- Lernvideo (Vortrag): DATEV Eigenorganisation - E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate
- DATEV Hilfe-Center: E-Rechnung einrichten und versenden in Rechnungsschreibung (Eigenorganisation compact/classic), E-Rechnung einrichten und versenden in Eigenorganisation comfort