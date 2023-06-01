Highlights
- Hohe Effizienz in der Payroll durch digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen
- Datenvalidierungen und Plausibilitätsprüfungen für hohe Datenqualität
- Hilfreiche Prozessunterstützung: Von der Datenvorbereitung bis zur digitalen Übermittlung von Lohnabrechnungen
- Schnell startklar durch minimalen Implementierungsaufwand und persönlicher Betreuung
- Made in Germany: Qualität aus dem Mittelstand für den Mittelstand
Weitere Funktionen
- Personalverwaltung: Bewerbermanagement, Onboarding, Digitale Personalakte, Dokumentenerstellung und Compliance Management
- Zeitwirtschaft: Digitale Zeiterfassung, Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung
- Personalentwicklung: Engagement, Ideenmanagement, Feedback und Entwicklung sowie Ziel-Management
- Reisekostenabrechnungen mit Schnittstellen in die DATEV-Finanzbuchführung
- HR Analytics für datenbasierte Personalarbeit
- HR-Software für alle Endgeräte (mobil und Desktop)
- Monatlich kündbar
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft
Allgemein
Mit dem Datenservice Dokumente Personalwirtschaft können Dokumente aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Personal übertragen und in den DATEV-Lohn-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Datenservice Dokumente Personalwirtschaft als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV Lohnaustauschdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnaustauschdatenservice können die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sowie Stamm- und Bewegungsdaten zwischen den Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Lohnabrechungs-Programmen ausgetauscht werden.
Prozess des Lohnaustauschdatenservices als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Der Partner tauscht über die Schnittstelle die eAU und Personalstammdaten aus. Die Möglichkeit Bewegungsdaten auszutauschen folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung:
- DATEV eAU Integration
- Wie rufe ich die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) mit HR WORKS ab?
Rechtlicher Hinweis
DATEV Lohnauswertungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnauswertungsdatenservice können PDF-Auswertungen zu Lohnabrechnungen aus dem DATEV-Rechenzentrum heruntergeladen und in die Programme der DATEV-Marktplatz Partner importiert werden. Voraussetzung: Die Lohnabrechnungen wurden mit einem DATEV-Lohnabrechnungs-Programm erstellt.
Prozess des Lohnauswertungsdatenservice als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV Lohnergebnisdatenservice
Allgemein
Mit dem DATEV Lohnergebnisdatenservice können Lohnergebnisdaten aus dem DATEV-Rechenzentrum abgerufen und in Controlling- und BI-Programme der DATEV-Marktplatz Partner importiert werden.
Prozess des Lohnergebnisdatenservices als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung (inkl. Auflistung der zur Datenübergabe verfügbaren Stamm- und Bewegungsdaten).
Rechtlicher Hinweis
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung:
- Datenexport nach DATEV LODAS (inkl. Auflistung der zur Datenübergabe verfügbaren Stamm- und Bewegungsdaten)
- Datenexport nach DATEV Lohn und Gehalt (inkl. Auflistung der zur Datenübergabe verfügbaren Stamm- und Bewegungsdaten)
Rechtlicher Hinweis
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
