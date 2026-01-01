Gestalten Sie Ihre Personalwirtschaft mit DATEV in der Cloud effizienter und profitieren Sie von durchgängigen Prozessen, vernetzter Zusammenarbeit und voller Transparenz.
Mehr Zeit durch automatisierte Lohnprozesse
Digitale Prozesse und intelligente Automatisierung reduzieren manuelle Tätigkeiten in der Lohnabrechnung spürbar. Komplexe Sachverhalte werden systemseitig unterstützt, während Sie jederzeit die Kontrolle und Qualität sichern.
Alle Beteiligten nahtlos eingebunden
Kanzlei, Unternehmen und Arbeitnehmer arbeiten direkt zusammen – mit klaren Aufgaben und integrierter Kommunikation. Lohnrelevante Daten entstehen dort, wo sie gebraucht werden, und stehen allen Beteiligten aktuell zur Verfügung.
Flexibel integriert und zukunftssicher aufgestellt
Ob DATEV-Lösungen oder angebundene HR-Systeme: Bestehende Systeme lassen sich nahtlos integrieren. Gesetzliche Anforderungen werden automatisch erfüllt, neue Funktionen und Prozesse entwickeln sich kontinuierlich weiter.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Weniger manueller Aufwand
- Schnellere und sichere Lohnprozesse
- Transparente Zusammenarbeit mit allen Beteiligten
- Einbindung von Arbeitnehmern in die Prozesse
Was Sie bereits heute tun sollten
RZ-Sicherung bei DATEV Lohn und Gehalt automatisieren
Damit jede Programmumstellung reibungslos verläuft, setzt DATEV auf standardisierte, aber individuell abgestimmte Umstellungsprozesse. Anhand der Nutzung Ihrer Bestandslösung wird für Ihre Kanzlei der optimale Umstellungszeitraum festgelegt. Dafür benötigen wir aktuelle Informationen über Ihre Lohnbestände.
Mit der kostenlosen RZ-Sicherung bei DATEV Lohn und Gehalt stellen Sie sicher, dass Ihre Lohn- und Gehaltsdaten direkt im DATEV-Rechenzentrum gespeichert sind. Das ist die Voraussetzung für eine präzise Chargeneinteilung und eine störungsfreie Umstellung auf DATEV Lohn. Gleichzeitig profitieren Sie von maximaler Datensicherheit und können Ihre Bestände bei einem Datenverlust jederzeit wiederherstellen.
Unterstützungsangebote
Informieren
Fehlerprotokolle bereinigen und Standardfunktionen nutzen
Für eine reibungslose Migration auf DATEV Lohn ist jetzt Vorbereitung gefragt. Prüfen Sie frühzeitig die Fehlerprotokolle Ihrer Lohnabrechnung, beheben Sie bestehende Fehler und passen Sie Ihre Prozesse entsprechend an.
Nutzen Sie dabei konsequent die Standardfunktionen Ihres DATEV-Lohnabrechnungsprogramms, um wiederkehrende Fehler dauerhaft zu vermeiden und die Qualität Ihrer Abrechnungen nachhaltig zu sichern.
Handeln Sie jetzt: Jedes behobene Fehlerprotokoll bringt Sie einen Schritt näher an eine störungsfreie Umstellung auf DATEV Lohn.
Auswertungen Personalwirtschaft online und DATEV Arbeitnehmer online forcieren
Löhne und Gehälter sind abgerechnet – jetzt noch kuvertieren, verschicken, verschlüsseln? Stopp, das geht längst einfacher!
Mit Auswertungen Personalwirtschaft online stellen Sie Ihren Mandantinnen und Mandanten relevante Lohnauswertungen direkt in DATEV Unternehmen online bereit. Der Zugriff erfolgt digital – jederzeit, von überall und ohne Papieraufwand. Das spart Druckkosten, Porto und wertvolle Arbeitszeit, während Ihre Mandanten von einer übersichtlichen digitalen Ablage profitieren.
Zusätzlich entlasten Sie Ihr Team mit DATEV Arbeitnehmer online: Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Sozialversicherungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen werden automatisch an die Beschäftigten verteilt – schnell, sicher und digital.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: Auswertungen an Mandanten bereitstellen
- Informationsseite: Lohndokumente bereitstellen
- DATEV Hilfe-Center: Informationen zur Nutzung von DATEV Arbeitnehmer online "Lohndokumente"
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Rechte für DATEV Arbeitnehmer online Cockpit in der DATEV Rechteverwaltung online freischalten
- DATEV Lernplattform online: Arbeitnehmer online Cockpit: Prozessvideo
Intensivieren
- Präsenzseminar mit Übung: DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
- Online-Seminar mit Übung: DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
DATEV Personal
Ein digitaler Dokumenten- und Dateneingang ist der Schlüssel zu einer effizienten Lohn- und Gehaltsabrechnung. Mit DATEV Personal gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten strukturiert, digital und zeitsparend.
Die Cloud-Lösung unterstützt Sie bei der Verwaltung von Personalstammdaten, dem Erfassen von Fehlzeiten und dem sicheren Austausch von Dokumenten und Monatsdaten. Der große Vorteil: Ihre Mandanten erfassen relevante Informationen direkt selbst. Doppelerfassungen entfallen, Fehler werden vermieden – und Ihre Kanzlei gewinnt wertvolle Zeit.
Kanzleien, die bereits heute auf DATEV Personal setzen, profitieren zusätzlich bei der späteren Einführung von DATEV Lohn. Denn sie können die Lohn- und Gehaltsabrechnung weiterhin nahtlos und in gewohnter Weise gemeinsam mit ihren Mandanten vorbereiten und nachbearbeiten.
Unterstützungsangebote
Informieren
- Informationsseite: DATEV Personal
- Online-Seminar (Vortrag) / Lernvideo (Vortrag): DATEV Personal - vom Einstieg bis zur Anwendung mit DATEV LODAS bzw. DATEV Lohn und Gehalt
- DATEV Info online: Digitalisierung im Lohn - jetzt loslegen
- DATEV Hilfe-Center: Programminhalt DATEV Personal
Implementieren
- Präsenzseminar mit Übung: DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
- Online-Seminar mit Übung: DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
- Online-Seminar mit Übung: DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
- DATEV Hilfe-Center: DATEV Personal bestellen und einrichten
- DATEV Hilfe-Center: DATEV Personal - Hilfe für Lohnsachbearbeiter
Intensivieren
- Hilfe-Video: DATEV Personal – die Funktionen im Überblick
- Hilfe-Video: Mitarbeiterdatenänderung in DATEV Personal
- Hilfe-Video: DATEV Personalakte Überblick
- Mandantenveranstaltung online Kanzlei: Gemeinsam in die digitale Zukunft Lohn
DATEV Datenservices Personalwirtschaft
Damit automatisierte Abläufe in der Kanzlei reibungslos funktionieren, braucht es eines: strukturierte, durchgängige Datenflüsse ohne Medienbrüche. Genau hier setzen die DATEV-Datenservices Personalwirtschaft an. Sie ermöglichen die automatische und sichere Übernahme von Stamm- und Bewegungsdaten aus der Software Ihrer Mandantinnen und Mandanten direkt in die DATEV-Lohnprogramme.
Über die DATEV-Cloud werden sensible Lohndaten geschützt übertragen – fehleranfällige, manuelle Eingaben entfallen. Sie sparen Zeit, vermeiden Übertragungsfehler und behalten den Status der Daten jederzeit im Blick.
So geht’s:
- Software prüfen: Welche Software nutzt Ihr Mandant?
- Datenservice finden: Im DATEV-Marktplatz prüfen, welcher DATEV-Datenservice umgesetzt ist.
- Einrichten: Datenservice konfigurieren.
- Nutzen: Daten automatisiert in Ihre DATEV-Software übernehmen und verarbeiten.
Informieren
- DATEV Info online: DATEV-Datenservices: Schnittstellen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft
- Weitere Angebote: go.datev.de/schnittstellen
- DATEV Hilfe-Center: Allgemeine Informationen zu den DATEV-Datenservices Personalwirtschaft – Prozessunterstützung rund um die DATEV Lohnabrechnung
Implementieren
- DATEV Hilfe-Center: Schnittstellen in DATEV-Programmen
- Beratungspaket: Schnittstellen für die digitalen Prozesse in der Personalwirtschaft
- DATEV-Partner-Onboarding: Unterstützung bei der Einrichtung