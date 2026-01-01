Gestalten Sie Ihre Personalwirtschaft mit DATEV in der Cloud effizienter und profitieren Sie von durchgängigen Prozessen, vernetzter Zusammenarbeit und voller Transparenz.



Mehr Zeit durch automatisierte Lohnprozesse

Digitale Prozesse und intelligente Automatisierung reduzieren manuelle Tätigkeiten in der Lohnabrechnung spürbar. Komplexe Sachverhalte werden systemseitig unterstützt, während Sie jederzeit die Kontrolle und Qualität sichern.

Alle Beteiligten nahtlos eingebunden

Kanzlei, Unternehmen und Arbeitnehmer arbeiten direkt zusammen – mit klaren Aufgaben und integrierter Kommunikation. Lohnrelevante Daten entstehen dort, wo sie gebraucht werden, und stehen allen Beteiligten aktuell zur Verfügung.

Flexibel integriert und zukunftssicher aufgestellt

Ob DATEV-Lösungen oder angebundene HR-Systeme: Bestehende Systeme lassen sich nahtlos integrieren. Gesetzliche Anforderungen werden automatisch erfüllt, neue Funktionen und Prozesse entwickeln sich kontinuierlich weiter.



Ihre Vorteile auf einen Blick