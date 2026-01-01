Screenshot zur Anwendung Liquiditätsmotor online

DATEV Liquiditätsmonitor online

Anlass:

  • Ein Blick auf die tagaktuelle Liquidität! 
  • Wie wirken sich beispielsweise steigenden Energiekosten aus?

Auswertung:

  • Die grafische Darstellung der Analyse von Ein- und Auszahlungen gibt einen schnellen Überblick zur aktuellen finanziellen Situation. ​Ebenso lässt sich die Entwicklung der kurzfristigen Liquidität erkennen.​
  • Steigerung von Kosten lassen sich simulieren.​​

Handlungsempfehlung:

  • kurzfristige Geldaufnahme/Kreditanfrage​
  • Veränderung bei Zahlungszielen​
  • Anbieter wechseln oder alternative Energiequellen in Betracht ziehen
Zur Lösung
Screenshot Anwendung DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (BWA/BWA-Planwerte)

Anlass:

Regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche in der BWA im Rahmen eines unterjährigen Controllings​.

Auswertung:

  • Darstellung der geplanten Entwicklung des Unternehmenserfolgs.
  • ​Eine schnelle Erfolgsplanung für regelmäßige, monatliche Soll-Ist-Vergleiche in der BWA. 

Handlungsempfehlung:

​Bei größeren Abweichungen zwischen Plan- und Istwerten sollte die Steuerkanzlei ein Gespräch mit dem Mandanten über die Ursachen führen.​

 

Zum Video
Screenshot Anwendung DATEV Analyse und Planung

DATEV Analyse und Planung: Frühwarnservice​

Anlass:

  • Frühzeitig Schieflagen mit einer monatlichen Prüfung der Buchhaltung erkennen (Unterjähriges Controlling)
  • Unterstützung der FiBu-Mitarbeiter und Steuerberater beim FiBu-Prozess

Auswertung:

  • Gibt es Abweichungen? Welche Posten sind betroffen?
  • Die Auswertungen zeigen die mandantenspezifischen, auffälligen Entwicklungen von Posten der BWA und Kennzahlen aus den Bereichen Erfolg, Bilanz und Liquidität.

Handlungsempfehlung:

Bei Auffälligkeiten Gründe für die betroffenen Posten genauer analysieren bspw. mit der Kennzahlenanalyse tiefer in die Ursachenerkennung einsteigen.

 

Mehr erfahren
Screenshot Anwendung DATEV Branchenauswertung

DATEV Branchenauswertungen​

Anlass:

Wie steht das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche da?

 

Auswertung:

Gegenüberstellung wie sich die Kennzahlen eines Unternehmens im Vergleich zum Branchendurchschnitt entwickeln.​

 

Handlungsempfehlung:​

Schwächen des Unternehmens lassen sich identifizieren: Fallen beispielsweise die Materialkosten im Branchenvergleich höher aus, gilt es zu prüfen, ob neue Lieferanten oder Zulieferer in Betracht gezogen werden können.

Zur Lösung
Screenshot Anwendung DATEV Steuervorauszahlungen​

DATEV Steuervorauszahlungen

Anlass:

  • Überprüfung der Steuervorauszahlungen auf Angemessenheit.
  • ​Vermeidung von Liquiditätsengpässen auf Grund von Nachzahlungen.​

Auswertung:

Überblick über die zu erwartenden Steuervoraus- bzw. Nachzahlungen. 

 

Handlungsempfehlung:​

  • Anpassungsantrag mit vorbelegter Begründung elektronisch an die Finanzverwaltung übermitteln.
  • Rücklagen für zu erwartende Steuernachzahlungen bilden.
Zur Lösung
Screenshot Anwendung Programmlösung DATEV Kennzahlenanalyse

DATEV Analyse und Planung: Kennzahlenanalyse​

Anlass:​

  • Frühzeitig Schieflagen zum Vorjahr erkennen. Sowohl unterjähriges als auch im Jahresabschluss​.
  • Vorbereitung auf ein Bankgespräch

​Auswertung:

  • Zeigt die Veränderungen zum Vorjahr über die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aus Bilanz, GuV sowie Liquidität.
  • ​Der Zeitreihenvergleichen macht Trends und Auffälligkeiten über die Entwicklungen der letzten 5 Jahre sichtbar.
  • ​Der Branchenvergleich bietet einen Vergleich zum Mitbewerb (Voraussetzung: DATEV Branchenauswertungen)​.

Handlungsempfehlung:​

Bei Abweichungen Einstieg in eine aktive Planung mit konkreten Maßnahmen, um die gemeinsam mit dem Mandanten gesteckten Ziele zu erreichen.​

 

Zur Lösung
Screenshot Anwendung Programmlösung Planung

DATEV Analyse und Planung: Planung​

Anlass:​

Mandanten- und Bankgespräche zu Investitionsvorhaben und Kreditvergabe​.

Auswertung:

Optimaler Überblick über die künftige Entwicklung des Unternehmens anhand einer Erfolgsplanung mit abgeleiteter Zahlungsübersicht (Erfolg/Liquidität/Plan-Bilanz)​.

Handlungsempfehlung:​

Bei sichtbarer zukünftiger negativer Unternehmensentwicklung kann die Steuerkanzlei gemeinsam mit dem Mandanten rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten​.

Mehr erfahren
Screenshot Programmlösung ​ DATEV Datenprüfung

DATEV Datenprüfung: Digitale Datenanalyse

Anlass:​

  • Zielgerichtete Analysen zur Qualitätssicherung der Buchführung (Vor- und Hauptsysteme)
  • ​Frühzeitige Erkennung von Fehlerrisiken und Auffälligkeiten
  • ​Verlässlicher, prüfungssicherer Datenbestand als Vorbereitung bei Kassen- oder Betriebsprüfungen​

Auswertung:

  • ​Auffälligkeiten, Abweichungen und systematische Fehler sichtbar machen
  • ​KI-basierte Anomalieerkennung in Sach- und Personenkonten​
  • Unscharfe Textsuche zum Vergleich und Auffinden ähnlicher Buchungstexte​
  • Verständliche und nachvollziehbare Analyseergebnisse durch erklärbare KI (XAI)​

Handlungsempfehlung:

Digitale Datenanalysen als festen, kontinuierlichen Kanzleiprozess etablieren – nicht erst bei Bedarf​.

Mehr erfahren

DATEV Vermögensnachfolge

Anlass:

  • Nachlassregelung
  • Unternehmens- und Vermögensübertragungen steueroptimiert planen 

Auswertung:

  • Vermögensaufstellung Erblasser und grafische Beziehungsdarstellung Personen
  • Übersichten zur Nachlassverteilung mit Erbquoten, Vermächtnissen und Steuerbelastung
  • Zusammenfassung der steuerlichen Ergebnisse zu den Erbfolgen

Handlungsempfehlung:

  • Frühzeitig den Ernstfall regeln. Ohne Testament und Regelungen tritt die gesetzliche Erbfolge ein. 
  • Erbschaftsteuerbelastung reduzieren mittels Schenkungen in der vorweggenommenen Erbfolge. 
  • Nutzungsauflagen beispielsweise Nießbrauch für Grundvermögen berücksichtigen.
  • Steueroptimierung ist ein wesentlicher Aspekt, ebenso der Anspruch nach Gerechtigkeit und dem Erhalt des Familienfriedens.
Zur Lösung
Analysieren, auswerten und beraten