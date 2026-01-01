DATEV Liquiditätsmonitor online
Anlass:
- Ein Blick auf die tagaktuelle Liquidität!
- Wie wirken sich beispielsweise steigenden Energiekosten aus?
Auswertung:
- Die grafische Darstellung der Analyse von Ein- und Auszahlungen gibt einen schnellen Überblick zur aktuellen finanziellen Situation. Ebenso lässt sich die Entwicklung der kurzfristigen Liquidität erkennen.
- Steigerung von Kosten lassen sich simulieren.
Handlungsempfehlung:
- kurzfristige Geldaufnahme/Kreditanfrage
- Veränderung bei Zahlungszielen
- Anbieter wechseln oder alternative Energiequellen in Betracht ziehen
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (BWA/BWA-Planwerte)
Anlass:
Regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche in der BWA im Rahmen eines unterjährigen Controllings.
Auswertung:
- Darstellung der geplanten Entwicklung des Unternehmenserfolgs.
- Eine schnelle Erfolgsplanung für regelmäßige, monatliche Soll-Ist-Vergleiche in der BWA.
Handlungsempfehlung:
Bei größeren Abweichungen zwischen Plan- und Istwerten sollte die Steuerkanzlei ein Gespräch mit dem Mandanten über die Ursachen führen.
DATEV Analyse und Planung: Frühwarnservice
Anlass:
- Frühzeitig Schieflagen mit einer monatlichen Prüfung der Buchhaltung erkennen (Unterjähriges Controlling)
- Unterstützung der FiBu-Mitarbeiter und Steuerberater beim FiBu-Prozess
Auswertung:
- Gibt es Abweichungen? Welche Posten sind betroffen?
- Die Auswertungen zeigen die mandantenspezifischen, auffälligen Entwicklungen von Posten der BWA und Kennzahlen aus den Bereichen Erfolg, Bilanz und Liquidität.
Handlungsempfehlung:
Bei Auffälligkeiten Gründe für die betroffenen Posten genauer analysieren bspw. mit der Kennzahlenanalyse tiefer in die Ursachenerkennung einsteigen.
DATEV Branchenauswertungen
Anlass:
Wie steht das Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche da?
Auswertung:
Gegenüberstellung wie sich die Kennzahlen eines Unternehmens im Vergleich zum Branchendurchschnitt entwickeln.
Handlungsempfehlung:
Schwächen des Unternehmens lassen sich identifizieren: Fallen beispielsweise die Materialkosten im Branchenvergleich höher aus, gilt es zu prüfen, ob neue Lieferanten oder Zulieferer in Betracht gezogen werden können.
DATEV Steuervorauszahlungen
Anlass:
- Überprüfung der Steuervorauszahlungen auf Angemessenheit.
- Vermeidung von Liquiditätsengpässen auf Grund von Nachzahlungen.
Auswertung:
Überblick über die zu erwartenden Steuervoraus- bzw. Nachzahlungen.
Handlungsempfehlung:
- Anpassungsantrag mit vorbelegter Begründung elektronisch an die Finanzverwaltung übermitteln.
- Rücklagen für zu erwartende Steuernachzahlungen bilden.
DATEV Analyse und Planung: Kennzahlenanalyse
Anlass:
- Frühzeitig Schieflagen zum Vorjahr erkennen. Sowohl unterjähriges als auch im Jahresabschluss.
- Vorbereitung auf ein Bankgespräch
Auswertung:
- Zeigt die Veränderungen zum Vorjahr über die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aus Bilanz, GuV sowie Liquidität.
- Der Zeitreihenvergleichen macht Trends und Auffälligkeiten über die Entwicklungen der letzten 5 Jahre sichtbar.
- Der Branchenvergleich bietet einen Vergleich zum Mitbewerb (Voraussetzung: DATEV Branchenauswertungen).
Handlungsempfehlung:
Bei Abweichungen Einstieg in eine aktive Planung mit konkreten Maßnahmen, um die gemeinsam mit dem Mandanten gesteckten Ziele zu erreichen.
DATEV Analyse und Planung: Planung
Anlass:
Mandanten- und Bankgespräche zu Investitionsvorhaben und Kreditvergabe.
Auswertung:
Optimaler Überblick über die künftige Entwicklung des Unternehmens anhand einer Erfolgsplanung mit abgeleiteter Zahlungsübersicht (Erfolg/Liquidität/Plan-Bilanz).
Handlungsempfehlung:
Bei sichtbarer zukünftiger negativer Unternehmensentwicklung kann die Steuerkanzlei gemeinsam mit dem Mandanten rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten.
DATEV Datenprüfung: Digitale Datenanalyse
Anlass:
- Zielgerichtete Analysen zur Qualitätssicherung der Buchführung (Vor- und Hauptsysteme)
- Frühzeitige Erkennung von Fehlerrisiken und Auffälligkeiten
- Verlässlicher, prüfungssicherer Datenbestand als Vorbereitung bei Kassen- oder Betriebsprüfungen
Auswertung:
- Auffälligkeiten, Abweichungen und systematische Fehler sichtbar machen
- KI-basierte Anomalieerkennung in Sach- und Personenkonten
- Unscharfe Textsuche zum Vergleich und Auffinden ähnlicher Buchungstexte
- Verständliche und nachvollziehbare Analyseergebnisse durch erklärbare KI (XAI)
Handlungsempfehlung:
Digitale Datenanalysen als festen, kontinuierlichen Kanzleiprozess etablieren – nicht erst bei Bedarf.
DATEV Vermögensnachfolge
Anlass:
- Nachlassregelung
- Unternehmens- und Vermögensübertragungen steueroptimiert planen
Auswertung:
- Vermögensaufstellung Erblasser und grafische Beziehungsdarstellung Personen
- Übersichten zur Nachlassverteilung mit Erbquoten, Vermächtnissen und Steuerbelastung
- Zusammenfassung der steuerlichen Ergebnisse zu den Erbfolgen
Handlungsempfehlung:
- Frühzeitig den Ernstfall regeln. Ohne Testament und Regelungen tritt die gesetzliche Erbfolge ein.
- Erbschaftsteuerbelastung reduzieren mittels Schenkungen in der vorweggenommenen Erbfolge.
- Nutzungsauflagen beispielsweise Nießbrauch für Grundvermögen berücksichtigen.
- Steueroptimierung ist ein wesentlicher Aspekt, ebenso der Anspruch nach Gerechtigkeit und dem Erhalt des Familienfriedens.